Scandalos! ”Italianul” Cezar Ouatu vrea să ia banii românilor de Crăciun, asta după ce – în urma declarațiilor făcute la X-Factor UK – artistul a fost aspru criticat și invitat să nu mai concerteze în România. Cezar Ouatu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că va concerta în România, iar asta se va întâmpla chiar de Crăciun.

Spre surprinderea generală, Cezar Ouatu a ales să concerteze, chiar de Crăciun, în România, copiind rețeta de succes a lui Ștefan Bănică Jr. După ce s-a declarat italian la concursul talent-show ”X-Factor UK”, Cezar Ouatu își îndreaptă din nou atenția către scenele din România și este decis să scoată cât mai mulți bani din buzunarele românilor. Suntem siguri că demersul său muzical va stârni reacții nenumărate, comentariile postate deja pe pagina sa de socializare fiind atât pro, cât și contra.

Unii dintre vizitatorii paginii de Facebook a lui Cezar Ouatu au avut postări vehemente:

”Păi acum este Roman? Nu mai este italian asa cum a afirmat recent în UK? Acum orașul natal e PLOIESTI? RUSINE OUATULE!!!”; ”Ploiești sau Roma? Alegeți a doua variantă, e mai comodă!”; ”Nu mai este italian cum s-a declarat?”; ”Mergi in Italia că acolo trăiești!”

Conform anunțului postat de Cezar Ouatu pe pagina sa de socializare, este vorba despre cea de-a cincea ediție a ”Concertului Regal”.

”Acest nou concept de concert de Craciun il are protagonist pe Cezar Ouatu in calitate de producator muzical, regizor, pianist si interpret (contratenor , bariton , tenor) , RPS Orchestra alcatuita din tineri instrumentisti de cel mai inalt nivel profesional, Grupul Vocal ˝Carmen Sylva˝ alcatuit din tineri interpreti vocali, elevi ai Colegiului de Arta ˝Carmen Sylva˝, invitati de seama si mai ales tinere talente promovate si educate din punct de vedere vocal chiar de Cezar Ouatu , totul sub bagheta magica a maestrului Zefir Brezeanu .

Concertul ˝Craciunul Regal˝ este un concert-eveniment muzical dorit si sustinut de Cezar Ouatu in orasul sau natal de care este foarte legat din punct de vedere cultural si social. Acest proiect muzical a ajuns cu mandrie la cea de a 5-a editie datorita publicului numeros, partenerilor si oamenilor de cultura ce sustin excelenta”, informează comunicatul postat pe pagina de socializare a artistului.

Cezar Ouatu a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când, pe scena emisiunii ”X-Factor UK” a declarat că este… italian.

„Bună, numele meu este Cezar Ouatu. Am 38 de ani și sunt din Italia”, le-a spus Cezar Ouatu juraților, în a doua parte a show-ului X Factor UK. Şi de această dată, cei patru membri ai juriului, Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams şi Louis Tomlinson, au apreciat prestația artistului.

Dacă din punct de vedere muzical nu i se pot face multe reproșuri, această declarație a lui Cezar Ouatu a stârnit indignarea multor români. Aceștia l-au taxat prin comentarii acide, iar unii dintre ei i-au cerut chiar să nu mai vină niciodată în România. Dar Cezar Ouatu s-a decis să concerteze pe meleagurile natale, în pofida criticilor.

Concertul extraordinar “Craciunul Regal˝ se va desfășura la Sala Coloanelor a Palatului Culturii, Sala Europa a Palatului Administrativ Ploiesti, Esplanada Palatului Culturii si, respectiv, Casa de Cultura a Sindicatelor.

”Acest eveniment-concert este bazat pe spectacolul vocal-instrumental oferit de Cezar Ouatu alaturi de RPS Orchestra , Grupul Vocal ˝Carmen Sylva˝, invitatii si prietenii sai sub bagheta dirijorului Zefir Brezeanu”, mai trasnsmite comunicatul.

