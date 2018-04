Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a solicitat conducerii RATB să-l demită pe vatmanul care a provocat incidentul grav de miercuri, dimineață, pe linia tramvaiului 1. Ea a postat mesajul pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Generale a Bucureștiului.

”Solicit de urgenta desfacerea contractului de munca a acestui vatman iresponsabil, un astfel de comportament nu poate fi tolerat sub nicio o forma, mai ales atunci cand vorbim despre siguranta unui copil. Angajatii RATB trebuie sa fie un exemplu de conduita in trafic, iar intamplarea de astazi, desi un incident izolat, pune intr-o lumina proasta si activitatea celorlalti soferi RATB care isi desfasoara activitatea responsabil, avand ca prioritate siguranta calatorilor. Neatentia vatmanului va fi sanctionata ca atare, concedierea fiind oricum o masura mult prea blanda, in comparatie cu o posibila tragedie care ar fi putut sa aiba loc”, susţine Gabriela Firea.

Un vatman de pe tramvaiul 1 din Bucureşti este acuzat că ar fi lăsat în staţie un copil , închizând uşile şi plecând din staţie înainte să coboare şi bunicul acestuia. Mama fetiţei critică într-o postare pe Facebook atitudinea angajatului RATB şi cere să fie dat afară.

Reprezentanţii Regiei spun că nu tolerează astfel de comportamente şi că vor fi luate măsuri după ce vor asculta şi punctul de vedere al bărbatului. Se poate merge până la desfacerea contractului de muncă al vatmanului, precizează RATB, potrivit NEWS.RO.