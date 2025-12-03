Acasă » Exclusiv » Scandalul momentului în România! Cântăreață cunoscută, hărțuită de un ”milionar cu relații sus puse”

De: Keva Iosif 03/12/2025 | 19:19
O artistă cunoscută din România trăiește un adevărat coșmar după ce un bărbat care se recomandă drept „milionar”, cu influență în serviciile secrete și politică, a făcut o obsesie pentru ea. După ce a fost refuzat, acesta a început să o terorizeze, amenințând că îi va distruge cariera dacă nu îi acceptă avansurile. Și nu s-a oprit aici cu propunerile: i-a oferit casă de 180.000 de euro și un Porsche, sperând la o relație cu ea.

Obsesia lui a ajuns la cote alarmante: și-a declarat disponibilitatea pentru o „relație deschisă” (el fiind căsătorit!) și a început să o urmărească peste tot – la concerte, la emisiuni, peste tot! Speriată pentru propria siguranță, artista a cerut de urgență un ordin de protecție!

În schimb, agresorul își justifică comportamentul cu o versiune delirantă: artista ar fi flirtat cu el și i-ar fi cerut bani mulți!

”Știe exact că el are bani și știe să îl facă de bani (…) Numai beată umbla, are dovezi că umbla beată și făcea: Te doresc! (…) Este o cerșetoare care i-a cerut bani ca să cumpere o casă”.

Ultima oară când artista a dat nas în nas cu hărțuitorul a fost recent, într-un restaurant. Bărbatul a dat buzna și ce a făcut depășește orice imaginație!

Rămâneți pe CANCAN.RO pentru a afla detaliile și protagoniștii acestor dezvăluiri halucinante!

×