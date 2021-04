Scenariu de film. O femeie a rămas șocată după ce iubita ex-ului său a început să-și „însușească” sarcina ei cu gemeni: „Mă trata ca pe o mamă surogat, spunea că acei copii sunt ai ei”

Unele situații din viața noastră pot fi, de multe ori suprinzătoare. O femeie însărcinată s-a confruntat cu un episod demn de filme, atunci când a aflat că este însărcinată cu gemeni. Situația a fost cu atât mai ciudată cu cât se despărțise de iubitul său, iar acesta se cuplase, recent, cu o altă domnișoară.

O femeie care cunoscuse un tip a experimentat pe pielea ei o situație inedită. Din păcate, relația dintre ei nu a funcționat, iar bărbatul s-a cuplat rapid cu altcineva. Între timp, femeia cu pricina a afla că rămăsese însărcinată cu gemeni și a crezut că acest lucru nu va schimba nimic, însă ceea ce avea să urmeze devenea un adevărat scenariu de film.

Aceasta susține că ea și iubitul ei s-au despărțit, iar el s-a cuplat cu o altă femeie. Cu toate acestea, iubita ex-ului său a început să se comporte bizar și să dea de înțeles că gemenii sunt ai ei, iar ea este doar o mamă surogat.

Femeia a cerut sfatul internauților și le-a povestit situația cu lux de amănunte.

„M-am întâlnit cu un tip Joe timp de trei luni înainte să mă părăsească pentru a se întoarce la fosta lui iubită pe nume Kim. Imediat după ce ne-am despărțit am aflat că sunt însărcinată și acum am 24 de săptămâni de sarcină. L-am anunțat și a fost extaziat. Se pare că prietena lui a avut probleme de fertilitate și probabil că nu va putea rămâne însărcinată în mod natural și el și-a dorit mereu să fie tată” a povestit femeia.

Iubita ex-ului său a început să se comporte bizar

La un moment dat, femeia a explicat că iubita ex-ului său a început să se comporte din ce în ce mai ciudat și să fie implicată în sarcina ei. Ba mai mult, la un moment dat, aceasta a ajuns să o trateze și să o vadă ca pe o mamă surogat.

„Kim mi-a spus mai apoi că vrea să fie implicată în sarcina mea pentru că, în cele din urmă, va fi mama vitregă a copiilor mei A început să-mi povestească faptul că trebuie să mănânc sănătos, că trebuie să nasc acasă și că vrea să am băiat și fată, pentru a o striga pe ea „mama”.

Nu am vrut să aud de așa ceva și am făcut ce a fost mai bine pentru copiii mei și pentru mine. A încercat să-și însușească sarcina mea și să se comporte de parcă copiii ce urmau să vină pe lume erau ai ei.

După ce am aflat sexul copiilor, Kim a făcut o postare în social media și a explicat cât de binecuvântată se simțea, deși bucuria era a mea, nu a ei. I-am spus să nu mă mai trateze ca pe o mamă surogat, căci Joe nu a avut nicio cerere de custodie asupra copiilor, iar ea cu atât mai mult nu are niciun drept” a mai spus aceasta, potrivit mirror.co.uk.

Sursă foto: Pixabay