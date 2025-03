Scene de MMA la un meci de fotbal din România! Un jucător a fost aruncat la pământ și... „Ne-a făcut praf”

Episod dramatic în Sibiu – în timpul meciului dintre ACS Unirea Miercurea Sibiului și ACS Păltiniș Rășinari din liga a 4-a a României. Un jucător a fost aruncat la pământ și călcat pe cap. Cum s-a ajuns aici, dar și care au fost motivele pentru care tensiunile au degenerat?

Au avut loc incidente grave la un meci din liga a patra a României. În timpul confruntării dintre ACS Unirea Miercurea Sibiului și ACS Păltiniș Rășinari un jucător a fost trântit la pământ și călcat pe cap. În incident au fost implicați mai mulți suporteri și fotbaliști. De la ce a pornit totul, de fapt?

Scene violente la un meci din liga a patra a României

Bătaia de pe terenul de fotbal a avut loc sâmbătă, 15 martie 2025, în timpul meciului dintre Unirea Miercurea Sibiului și ACS Păltiniș Rășinari, disputat în prima etapă a Ligii 4, s-a încheiat într-o atmosferă tensionată.

Conflictul a izbucnit din cauza deciziilor arbitrului, care a permis un joc liber. Atât antrenorii, cât și jucătorii au avut comportamente agresive, iar arbitrul a preferat să îi sancționeze doar cu avertismente verbal, fără cartonașe pentru a calma spiritele, notează sportinsibiu.ro

Meciul s-a terminat la egalitate (scor 3-3), însă pe parcursul jocului, au existat mai multe conflicte între suporteri și jucători. Un jucător a fost ținta unor jigniri din partea suporterilor. La final, mai mulți suporteri au pătruns în zona vestiarelor, acolo unde s-a pornit o bătaie în toată regula.

„Fiul meu a avut cel mai mult de suferit. Se simte destul de bine acum, are certificatul medico-legal și se simte foarte bine.Nu a fost nevoie de internare. Este vorba de o arcadă spartă. A fost călcat pe cap și s-a lovit de dalele de beton. Urmează 7-8 zile de îngrijiri medicale. Am depus plângeri penale și am fost la declarații. Nu se poate așa ceva în 2025, să ajungem în astfel de situații. Am fost și eu de față, fiind președintele clubului” a spus viceprimarul din Rășinari.

Un jucător de la Rășinari a fost agresat, trântit la pământ și călcat cu picioarele pe cap. Victima este chiar fiul viceprimarului din Rășinari și președintele ACS Păltiniș. Acesta susține că fiul lui a ajuns la spital cu arcada spartă și răni din cauza căzăturii la pământ. Edilul a depus plângere penală împotriva agresorului.

”S-a terminat meciul, iar la ieșirea de pe teren a sărit un spectator recalcitrant, care pe tot parcursul meciului ne-a înjurat pe toți. De la observator, la arbitri, la jucători, ne-a făcut praf. Nu pot reproduce injuriile aduse.

La cinci secunde după ce s-a fluierat finalul, a sărit gardul în teren și s-a dus direct, iar apoi a început să sară la bătaie, ajutat de alți cinci spectatori și doi jucători de la echipa adversă. Nu pot să-mi dau seama… Avea un comportament foarte violent, încă din minutul 1, fără să îi spună nimeni nimic”, a mai declarat edilul din Rășinari, conform gsp.ro.