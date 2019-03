Scene șocante la priveghiul lui Nicu Maharu. Incredibil ce s-a întâmplat

De-a dreptul șocante sunt imaginile de la priveghiul lui Nicu Maharu, decedat în dimineața zilei de joi, 21 martie. Pentru a-i aduce un ultim omagiu, la căpătâiul celui poreclit ”Regele petrecerilor” s-au strâns foarte mulți prieteni.

Trupul neînsuflețit al lui Nicu Maharu a fost depus la căminul cultural din localitatea Ghimpați, județul Giurgiu. Acolo unde au venit pentru foarte mulți oameni, care s-au rugat pentru sufletul celui dispărut în urma unei suferințe crunte de mai bine de un an: avea cancer!

Ce a ieșit însă din tipare? La căpătâiul celui dispărut în dimineața de joi s-au cântat manele, de jale! Iar totul, live!

La priveghiul lui Nicu Maharu.!😭😭😭 Publicată de Ciocolica Barosanu pe Joi, 21 martie 2019

Imaginile au fost postate pe Facebook de prietenii lui Nicu Maharu. Au strâns mii de like-uri, iar mulți au lăsat câte un mesaj pentru cel care a fost Nicu Maharu.

A murit la ora 03:30

Nicu Maharu a murit joi, dimineața! Cel supranumit ”Regele petrecerilor” a pierdut lupta cu crunta boală, cancerul! Acesta fusese diagnosticat în urmă cu un an și de atunci a început tratamentul. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru Nicu Maharu. Maharu a încetat din viață la ora 03:30! Imediat, crunta veste a ajuns la urechile prietenilor, care au transmis mesaje pe pagina de socializare.

Maharu meu care îl iubește toată lumea omul cu cel mai curat și vesel sufletttt, șmecheru nostru iubit de toată lumea !!!! Nicu Maharu Publicată de Leo Românu pe Joi, 21 martie 2019

”Drum bun Maharule in noul tau drum”, ”Dumnezeu să-l ierte un mare caracter Nicu Maharu”, ”Dumnezeu sa te odihneasca in pace Om cu un caracter frumos ne mai intanlit vreodata”, ”Nu te vom uita niciodata Respect Nicu Maharu”, ” Dumnezeu sa te odihneasca in pace nicule ! Sa ai grija de noi toți de acolo de sus ! Ai fost și vei rămâne o legenda !o sa rămâi mereu in amintirea noastră . Dumnezeu sa te aibe in paza lui”, ”A murit Nicu Maharu , un bun prieten si un om de milioane. Condoleante drag prieten si nu te vom uita niciodată cei care te am cunoscut. Ai fost o legendă vie în Capitală. Nu pot să cred că ai plecat de printre noi. Ai lasat durere imensă pentru cei care te au cunoscut personal. Sa iti fie țărână ușoară, Dumnezeu sa te odihnească în pace”, ”Dumnezeu să-l odihnească în pace pe bunul meu prieten Nicu Maharu”, ”DRUM BUN… prietenul meu…18 ani de prietenie, cele mai frumoase amintiri..”, sunt mesajele emoționante ale amicil

I-a cântat Jean de la Craiova

La scurt timp după trista veste, un prieten al lui Nicu Maharu a postat un clip cu ultima petrecere la care interlopul a luat parte. Alături de câțiva amici, a savurat versurile cu dedicație pe care Jean de la Craiova i le-a cântat. În imagini se observă clar că era slăbit din pricina bolii. Totuși, zâmbea, mulțumit de petrecerea care era dată în cinstea lui, pe 3 martie.

…😘Ultima petrecere impreuna Publicată de Georgika Popescu pe Duminică, 3 martie 2019

Familia și iubita, mesaje cutremurătoare

Membri ai familiei lui Nicu Maharu au fost printre primii care au anunțat trista veste și au transmis mesaje, pe paginile de socializare. ”Dumnezeu să te ierte, Maharu meu!!! Te voi iubi mereu, unchiul meu frumos!!! ( Un șmecher adevărat și iubit de toată lumea ) Hauuuuuuuuu”, a scris unul dintre nepoții lui.

“Dumnezeu să te ierte, tată! Cuvintele sunt de prisos și durerea mea mare, legenda noastră astăzi nu mai e!”, “Dumnezeu să te ierte om bun cu suflet mare! Ai plecat prea devreme dintre noi și ai lăsat durere mare în urmă în sufletele celor ce te iubesc! Aveai atâtea, tăticule, de rezolvat și atâtea planuri de îndeplinit! Cuvintele nu-și au rostul, TATĂ, durerea e prea mare!”, a scris și Bianca, fiica lui Nicu Maharu.

“Este o zi tristă pentru mine, pentru familia mea și pentru toți cei care l-au cunoscut pe tatăl meu, Nicu Maharu! Cine l-a iubit și vrea să îl vadă pentru ultima oară este așteptat să vină înmormântare”, a fost mesajul lui Florian, fiul lui Nicu Maharu.

”A plecat dintre noi un suflet bun, minunat. Ai plecat prea devreme dintre noi, azi nu mai ești unde erai, dar vei fi întotdeauna în sufletul meu, am inima sfâșiată de durere… Dumnezeu să te ierte, Nicu Maharu”, a fost mesajul emoționant pe care l-a postat Iustina, care forma un cuplu cu Nicu Maharu din 2014.