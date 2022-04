Schimbare la ”Te cunosc de undeva”? Cine ar putea să îi ia locul Alinei Pușcaș

Prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva”, Alina Pușcaș, nu a mai făcut față filmărilor și a ajuns la perfuzii. Nu este exclus să renunțe la filmări, dacă stările de rău ale vedetei continuă. În cel mai rău caz, o altă vedetă de la Antena 1 i-ar putea lua locul. Află despre cine este vorba.

Filmările show-ului ”Te cunosc de undeva” au început, iar prezentatoarea emisiunii, Alina Pușcaș, a dat deja de greu. Într-o zi, vedeta nu a mai făcut față volumului de muncă și a clacat.

CITEȘTE ȘI: ALINA PUȘCAȘ A AFLAT DIN PRESĂ CĂ ESTE ÎNȘELATĂ DE CĂTRE FOSTUL SOȚ

Alina Pușcaș a ajuns la perfuzii, după filmările de la ”Te cunosc de undeva”

Alina Pușcaș le-a mărturisit fanilor săi că la o zi de filmare a avut doar 5 minute libere, ba chiar a ajuns să clacheze, fiind nevoie de intervenția medicilor. Cu alte cuvinte, oboseala și stresul și-au spus cuvântul pentru vedeta de televiziune.

Prezentatoarea TV a avut nevoie de o perfuzie pentru a-și putea reveni, drept urmare, după ce aceasta s-a terminat, a revenit pe scenă pentru a pune la punct toate detaliile.

”A fost vorba de o perfuzie cu vitamine, o perfuzie Molotov, cum spunea Temișan, și am revenit pe scenă. Nu putem să ne oprim. A fost o săptămână în care am tras puțin prea mult de mine și s-au adunat. Dar așa îmi place mie. Asta sunt eu, cu energie multă, cu luptă multă. Între timp, pentru că mi-am revenit, am urcat pe scenă. Te cunosc de undeva merge minunat”, a dezvăluit Alina Pușcaș.

Cine i-ar putea lua locul Alinei Pușcaș la ”Te cunosc de undeva”

Nu se știe nimic concret cu cine ar putea fi înlocuită Alina Pușcaș în cazul în care nu ar mai fi în stare să prezinte emisiunea. Însă știm că Mirela Vaida ar putea fi ce mai bună alegere dacă s-ar pune problema de înlocuire a prezentatoarei emisiunii Te cunosc de undeva.

Mirela Vaida a fost inclusiv concurentă a show-ului în sezonul trecut și s-a descurcat foarte bine. Dacă stăm să ne gândim și la experiența pe care o are, de la emisiunea Acces Direct, schimbarea nu ar aduce probleme show-ului de pe Antena 1.

VEZI ȘI: ALINA PUȘCAȘ A SUFERIT DE ACEEAȘI BOALĂ DE CARE SUFERĂ ȘI CÂNTĂREAȚA ADDA. VEDETA DE TELEVIZIUNE A FOST MUȘCATĂ DE O CĂPUȘĂ