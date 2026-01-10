Acasă » Știri » Schimbare pe factura la energie. Cine ar putea să aibă 50 de lei deduși automat

Schimbare pe factura la energie. Cine ar putea să aibă 50 de lei deduși automat

De: Simona Tudorache 10/01/2026 | 14:58
Schimbare pe factura la energie. Cine ar putea să aibă 50 de lei deduși automat

Cei care beneficiază de reducerea de 50 de lei la plata energiei electrice ar putea avea, în curând, un motiv de bucurie. De la 1 aprilie, consumatorii care figurează în această categorie ar putea beneficia de reducere fără o cerere prealabilă. Astfel, întreg procesul s-ar putea putea desfășura după baza de date.

Schimbare pe factura la energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vrea să implementeze acest mecanism simplificat astfel încât oamenii să nu mai fie puși pe drumuri. El speră să fericească astfel mai multe categorii de persoane. Un milion de români au depus cereri și au sperat să obțină această reducere, dintre care 708.794 au fost validate, 133.828 anulate și 98.960 invalidate.

”La ceea ce lucrăm cu operatorii de distribuție și furnizare este să găsim un mecanism de cross-check (verificare eng.) în baza de date pentru acei oameni care au venit sub 2.000 de lei, de exemplu, să poată să se reducă acei 50 de lei direct din factură, fără a pune omul pe drumuri, să se înscrie în platformă, să ia cardul fizic de la poștă, să de tot plimbe cu cardul. E o formă mult mai simplă și mai practică de lucru”, a declarat Bogdan Ivan, potrivit Mediafax.

Cum va fi pe viitor cu reducerea de 50 de lei la plata energiei electrice

În viitor, voucherul de 50 de lei va fi scăzut automat din factura lunară. Altfel vor fi eliminați anumiți pași, cum ar fi completarea datelor în platforma online și ridicarea cardului de la poștă.

”Imediat ce se termină actuala schemă în 31 martie, putem să venim cu această formulă în care nu mai punem oamenii pe drumuri și să scadă automat din factură acea sumă de bani. Pentru a proteja consumatorii vulnerabili aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Autoritățile își doresc astfel să sprijine românii care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor, asta după ce prețurile la energie au luat-o razna. Până acum, procesul era unul anevoios și multe persoane renunțau la el din start. Chiar dacă recuperau o mică sumă, drumurile pe care le aveau de parcurs făceau acest demers nerentabil. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite să schimbe asta de anul viitor.

×