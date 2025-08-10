Acasă » Știri » Schimbarea majoră a lui Sorin, ispita de la Insula Iubirii care i-a distrus relația lui Hamude! A luat o decizie radicală

Schimbarea majoră a lui Sorin, ispita de la Insula Iubirii care i-a distrus relația lui Hamude! A luat o decizie radicală

De: Alina Drăgan 10/08/2025 | 13:14
Schimbarea majoră a lui Sorin, ispita de la Insula Iubirii care i-a distrus relația lui Hamude! A luat o decizie radicală
Schimbarea majoră a lui Sorin /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1 a ajuns la sezonul 9. Noi concurenți își testează relația și se lasă ademeniți de ispită, însă să nu uităm și de cei care „au scris istorie” în sezoanele trecute. Sorin Radu este una dintre ispitele care a făcut ravagii în primele sezoane. Fanii veterani ai show-ului își amintesc cu siguranță de el. Ce face acum fosta ispită și cu ce se ocupă?

În sezoanele 2 și 3 Insula Iubirii, ispita Sorin a făcut ravagii. Acesta a reușit să intre pe sub pielea concurentelor și le-a ispitit serios. Însă, vremurile seducției și flirtului au apus pentru Sorin, iar acum s-a făcut băiat de casă. Cum arată viața lui Sorin acum?

Ce face și cu ce se ocupă acum ispita Sorin

Așa cum spuneam, în urmă cu ani de zile, Sorin Radu era una dintre ispitele de temut de la Insula Iubirii. Pentru prima dată acesta și-a făcut apariția în sezonul 2 al show-ului și a distrus cuplul format din Hamude și Loredana. Cum a avut un succes răsunător, bărbatul a semnat prezența și în sezonul 3, unde a reușit să desființeze cuplul format din Bianca și Liviu.

După ce a ispitit ca la carte și a reușit să ajungă departe cu concurentele ce l-au plăcut, Sorin s-a întors fără regrete de la Insula Iubirii.

Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

„Bineînțeles în rolul de ispită trebuie să apelezi și la alte arme, uneori chiar trebuie să și minți puțin pentru a-ți atinge scopul. Nu pot să zic că mi-a părut rău de cei din cuplu, ba din contra cred că le-am deschis ochii și le-am făcut un bine. Ecuația e simplă, dacă iubești cu adevărat nu înșeli”, spune Sorin.

Ei bine, timpul a trecut, iar acum Sorin este departe de statutul de ispită. Acesta s-a făcut băiat de casă și este căsătorit. Este cât se poate de mândru de relația sa și nu se sfiește să se afișeze alături de partenera lui de viață.

În ceea ce privește viața profesională, Sorin s-a reprofilat. În prezent lucrează la un salon de coafură, conform paginii personale de Instagram.

Ispita Sorin /Foto: Social media

CUM ARATĂ ACUM AUREL, CONCURENTUL CONTROVERSAT DIN SEZONUL 3 INSULA IUBIRII. CUM S-A RĂZBUNAT IUBITA ÎNȘELATĂ, DUPĂ DIFUZAREA SHOW-ULUI DE LA ANTENA 1

RECUNOȘTI CINE ESTE ȘATENA DIN IMAGINE? O VEZI LA INSULA IUBIRII 2025

 

Foto: Isntagram

Tags:
Iți recomandăm
Dani Mocanu, replică acidă pentru haterii care i-au criticat ținuta-plasă. De ce a purtat-o? „10.000 de euro…”
Știri
Dani Mocanu, replică acidă pentru haterii care i-au criticat ținuta-plasă. De ce a purtat-o? „10.000 de euro…”
Ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt. Imaginile surprinse de NASA pot schimba tot ce știm despre facerea Lumii
Știri
Ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt. Imaginile surprinse de NASA pot schimba tot ce știm despre facerea Lumii
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Acești români VOR AVEA IMPOZIT DE 16% la banii din conturile bancare
Gandul.ro
Acești români VOR AVEA IMPOZIT DE 16% la banii din conturile bancare
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși
Adevarul
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
Click.ro
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată
Digi24
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
kfetele.ro
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură...
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte și a îndurat chinuri cumplite
Fanatik.ro
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu...
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de reprezentanții loteriei, iar când a aflat a fost șocată
Fanatik.ro
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost...
O tragedie cutremură lumea sportului. Au murit două legende la doar o zi diferență. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Capital.ro
O tragedie cutremură lumea sportului. Au murit două legende la doar o zi diferență. Nu...
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!
Romania TV
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Se modifică taxa auto. Mașinile pe benzină nu mai plătesc separat. Statul va taxa după distanță și greutate
Capital.ro
Se modifică taxa auto. Mașinile pe benzină nu mai plătesc separat. Statul va taxa după...
Mel Gibson revine cu alt film despre Christos. Trailerul i-a fascinat pe cineaști
evz.ro
Mel Gibson revine cu alt film despre Christos. Trailerul i-a fascinat pe cineaști
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
Gandul.ro
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: Au prostit oamenii
as.ro
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: Au prostit oamenii
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
Fanatik.ro
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul...
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
Fanatik.ro
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dani Mocanu, replică acidă pentru haterii care i-au criticat ținuta-plasă. De ce a purtat-o? „10.000 ...
Dani Mocanu, replică acidă pentru haterii care i-au criticat ținuta-plasă. De ce a purtat-o? „10.000 de euro…”
Ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt. Imaginile surprinse de NASA pot schimba tot ce știm ...
Ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt. Imaginile surprinse de NASA pot schimba tot ce știm despre facerea Lumii
Maria de la Insula Iubirii a suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng! Ce a pățit la naștere
Maria de la Insula Iubirii a suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng! Ce a pățit la naștere
Carmen Tănase, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la ProTV! Actriţa se pregăteşte pentru ...
Carmen Tănase, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la ProTV! Actriţa se pregăteşte pentru un nou sezon din „Tătuţu”: “Dacă la alte seriale ne mai permitem să mai râdem, aici…”
Țeapa colosală pe care și-a luat-o o femeie de la un ‘terapeut spiritual’: „Acest ‘șaman’ ...
Țeapa colosală pe care și-a luat-o o femeie de la un ‘terapeut spiritual’: „Acest ‘șaman’ umblat prin India și Peru mi-a zis că vrea să…”
Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, e devastat de durere. De ce ...
Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, e devastat de durere. De ce zbura fiul său cu Vlad Zgârdău
Vezi toate știrile
×