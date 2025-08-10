Schimbarea majoră a lui Sorin, ispita de la Insula Iubirii care i-a distrus relația lui Hamude! A luat o decizie radicală

Emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1 a ajuns la sezonul 9. Noi concurenți își testează relația și se lasă ademeniți de ispită, însă să nu uităm și de cei care „au scris istorie” în sezoanele trecute. Sorin Radu este una dintre ispitele care a făcut ravagii în primele sezoane. Fanii veterani ai show-ului își amintesc cu siguranță de el. Ce face acum fosta ispită și cu ce se ocupă?

În sezoanele 2 și 3 Insula Iubirii, ispita Sorin a făcut ravagii. Acesta a reușit să intre pe sub pielea concurentelor și le-a ispitit serios. Însă, vremurile seducției și flirtului au apus pentru Sorin, iar acum s-a făcut băiat de casă. Cum arată viața lui Sorin acum?

Ce face și cu ce se ocupă acum ispita Sorin

Așa cum spuneam, în urmă cu ani de zile, Sorin Radu era una dintre ispitele de temut de la Insula Iubirii. Pentru prima dată acesta și-a făcut apariția în sezonul 2 al show-ului și a distrus cuplul format din Hamude și Loredana. Cum a avut un succes răsunător, bărbatul a semnat prezența și în sezonul 3, unde a reușit să desființeze cuplul format din Bianca și Liviu.

După ce a ispitit ca la carte și a reușit să ajungă departe cu concurentele ce l-au plăcut, Sorin s-a întors fără regrete de la Insula Iubirii.

„Bineînțeles în rolul de ispită trebuie să apelezi și la alte arme, uneori chiar trebuie să și minți puțin pentru a-ți atinge scopul. Nu pot să zic că mi-a părut rău de cei din cuplu, ba din contra cred că le-am deschis ochii și le-am făcut un bine. Ecuația e simplă, dacă iubești cu adevărat nu înșeli”, spune Sorin.

Ei bine, timpul a trecut, iar acum Sorin este departe de statutul de ispită. Acesta s-a făcut băiat de casă și este căsătorit. Este cât se poate de mândru de relația sa și nu se sfiește să se afișeze alături de partenera lui de viață.

În ceea ce privește viața profesională, Sorin s-a reprofilat. În prezent lucrează la un salon de coafură, conform paginii personale de Instagram.

CUM ARATĂ ACUM AUREL, CONCURENTUL CONTROVERSAT DIN SEZONUL 3 INSULA IUBIRII. CUM S-A RĂZBUNAT IUBITA ÎNȘELATĂ, DUPĂ DIFUZAREA SHOW-ULUI DE LA ANTENA 1

RECUNOȘTI CINE ESTE ȘATENA DIN IMAGINE? O VEZI LA INSULA IUBIRII 2025

Foto: Isntagram