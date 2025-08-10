Cum arată acum Aurel, concurentul controversat din sezonul 3 Insula Iubirii. Cum s-a răzbunat iubita înșelată, după difuzarea show-ului de la Antena 1

Insula Iubirii sezonul 9 este în plină desfășurarea, iar toate privirile sunt ațintite pe cele cinci cupluri care își testează relația în acest an. Însă să nu uităm și de concurenții sezoanelor trecute, care au „scris istorie”. Îți mai amintești de Aurel? Cum arată acum concurentul controversat din sezonul 3?

În urmă cu ani de zile, Alexandra Diaconescu și Aurel Deacanu formau un cuplu. În momentul în care au ales să participe la Insula Iubirii, aceștia erau într-o relație de doi ani și jumătate, relație presărată cu infidelități din partea lui. În Thailanda, Alexandra a vrut să se convingă că partenerul ei a lăsat în spate escapadele și este gata de o relație serioasă și pregătit să își construiască o familie.

Cum arată acum Aurel, concurentul controversat din sezonul 3 Insula Iubirii

Însă, pentru Alexandra testul de la Insula Iubirii nu a fost așa cum se aștepta. Deși își dorea să vadă schimbări la Aurel, tânără l-a văzut făcând exact același lucruri. Aurel nu a rezistat prea mult și a căzut repede în mrejele ispitei, iar Alexandra s-a despărțit de el.

Însă, pentru Aurel o singură experiență la Insula Iubirii nu a fost suficientă. Acesta este sigurul concurent masculin care a participat de două ori la Insula Iubirii. După ce s-a lăsat învăluit de ispită în sezonul 3, în anul 2019 – doi ani mai târziu, Aurel s-a întors în Thailanda, de data aceasta alături de Diana, concurentă și ea în sezonul 3, pe care a cunoscut-o pe insulă și cărei relația fusese și ea distrusă de ispită.

Dar, bineînțeles, că nici de data aceasta Aurel nu s-a învățat minte și nu a durat mult până a picat în ispită. După aventurile de la Insula Iubirii, Aurel este tot singur și a preferat în ultimul timp să stea departe de ochii curioșilor.

„Sunt haiduc, nu am relație. Am planuri cu cineva care are, la rândul său, planuri cu altcineva. Sunt cu o fată, așa… Nu pot numi relație ceea ce avem noi. Ați văzut cum este în ziua de astăzi, toată lumea cu TikTok, OnlyFans…”, declara Aurel, potrivit fanatik.ro, în urmă cu ceva timp.

Cum s-a răzbunat iubita înșelată pe Aurel

Așa cum spuneam, în sezonul 3 Insula Iubirii, Aurel a participat alături de Alexandra, cea alături de care la vremea respectivă visa să construiască o familie. Însă cum nu a trecut testul, a pierdut-o pe tânără. După Insula Iubirii, Alexandra nu a mai ținut cont de Aurel, refăcându-și viața alături de altcineva.

Tânăra și-a urmat planul, s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie și a devenit mămică. Acela care a adus-o în fața altarului este Mădălin, un fost coleg de liceu. Soarta i-a făcut să se reîntâlnească însă la timpul potrivit.

„M-a cerut după 6 luni de relație, ne cunoaștem de 11 ani, din copilărie. Mama zice că m-a iubit dintotdeauna, eu nu știu ce să cred. Nu știam să fac alegerile potrivite. Eu i-am zis că în elicopter sau în parașută, dar a fost acasă. A fost cea mai bună decizie. Noi vorbiserăm deja să ajungem acasă cam la aceeași oră, să mâncăm împreună. El m-a întrebat și ce vreau să mănânc. Am scăpat cheia din mână când am văzut ce scrie pe jos, dar nu mă așteptam la un inel, ne mutaserăm de o săptămână”, povestea Alexandra, în urmă cu ceva timp.

Cei doi au devenit părinții unei fetițe adorabile, iar în ziua nunții lor a avut loc și botezul micuței.

