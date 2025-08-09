Ce se întâmplă acum cu Claudiu și Isa de la Insula Iubirii. Imaginile sunt dovada adevărului pur

Puțini știu ce se întâmplă acum cu Claudiu și Isa de la Insula Iubirii, sezonul 9! Imaginile publicate de fostul concurent pe rețelele de socializare sunt dovada adevărului pur! Care este situația dintre cei doi la momentul actual? Internauții au rămas surprinși, iar bineînțeles că au reacționat! Iată despre ce este vorba!

Claudiu de la Insula Iubirii pare să trăiască o etapă extrem de specială a vieții sale. După cererea în căsătorie făcută în cadrul emisiunii, acesta și Isa, logodnica sa, au împărtășit cu fanii imagini pline de romantism, care au atras imediat atenția în mediul online.

Pe Instagram, Claudiu a postat o fotografie cu mâna Isei, unde strălucește inelul care marchează logodna lor. Această bijuterie este un simbol puternic al legăturii lor! Cei doi au împreună o fiică și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 19 ani.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că în dreptul imaginii, Claudiu a adăugat un mesaj scurt și plin de emoție. Pe fundalul postării se aude piesa „Bruneta mea”, o alegere care completează perfect atmosfera de iubire dintre cei doi.

„Așa îmi doresc diminețile!”, a scris Claudiu la postarea de pe Instagram.

Cum au reacționat internauții

Este important de precizat faptul că internauții nu s-au lăsat așteptați și au lăsat numeroase comentarii cu mesaje calde și încurajatoare. Cei doi au fost îndrăgiți în cadrul emisiunii Insula Iubirii, dar parcursul lor s-a încheiat mai repede decât s-ar fi așteptat telespectatorii.

„Isabel, cea mai frumoasă! De când v-am văzut la primul episod mi-a fost drag de voi!”, „Superbi!”, „Vă ador!”, „Cel mai frumos cuplu!”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Isa nu s-a putut obișnui cu camerele și se confrunta zilnic cu stări de rău. În cele din urmă, puși în fața unei decizii, ispitele masculine au votat-o pentru a pleca acasă alături de partenerul ei de viață.

