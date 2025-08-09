Andrușca de la Insula Iubirii a recunoscut ce intervenții estetice are! Adevărul despre posterior, dar și despre buze

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toată lumea este cu ochii pe evoluția celor cinci cupluri, dar nici ispitele nu sunt trecute cu vederea. Câteva dintre ele au atras atenția, iar din această categorie face parte și ispita Adrușca. Aceasta i-a cucerit pe băieți cu silueta sa, iar privirile tuturor au picat și pe posteriorul ei. Acum, ispita a spus adevărul despre el. La ce intervenții estetice a apelat aceasta?

Andrușca este una dintre ispitele de la Insula Iubirii care a atras atenția tuturor încă de la primele ediții. Mereu bine dispusă, cu glumele la ea și cu un trup de invidiat, aceasta s-a transformat rapid între-o tentație greu de refuzat. Marius a simțit pe pielea lui cel mai bine acest lucru, căci a picat imediat în plasa ispitei.

Andrușca de la Insula Iubirii a recunoscut ce intervenții estetice are

Așa cum spuneam, Andrușa a întors toate privirile la Insula Iubirii. Băieții au fost cuceriți de felul în care aceasta arată, iar silueta sa și formele voluptoase au fost atuurile principale. De nenumărate ori, Marius, cel care a interacționat cel mai multe cu ea, i-a lăudat posteriorul, iar la testimoniale a vorbit muuult despre el.

Ei bine, Andrușca nu s-a sfiit să recunoască faptul că posteriorul ei arată așa datorită unei intervenții estetice. Recent, aceasta le-a mărturisit totul fanilor din mediul online și a spus că are un implant fesier. Ispita a mai punctat și că aceasta este sigura operație estetică pe care a făcut-o.

„Nu am BBL. Mi-ar fi plăcut să apelez la această intervenție în locul procedurii pe care am făcut-o la nivelul feselor, adică implant fesier. Din păcate nu am avut destulă grăsime pentru a face această procedură. Implantul fesier este singura mea intervenție chirurgicală”, a spus Andrușca.

Mândră de ea și de felul în care a arătat întotdeauna, Andrușca a mai dezvăluit ca a mai trecut pragul cabinetului medicului estetician și pentru alte câteva proceduri, minim invazive.

„Bineînțeles, am buzele făcute și puțin botox, cum are toată lumea. Încurajez, deci dacă cineva are de ales între BBL și implant fesier, încurajez BBL-ul pentru că recuperarea la implant fesier este mult mai grea”, le-a mai spus Andrușa urmăritorilor săi din mediul online.

BOMBĂ LA INSULA IUBIRII! EI FORMEAZĂ NOUL CUPLU DIN ACEST SEZON! AU BIFAT PRIMA VACANŢĂ ÎMPREUNĂ, IAR CANCAN.RO ARE DOVADA

PRIMUL CONFLICT INTERN LA INSULA IUBIRII 2025! DOI CONCURENȚI S-AU APRINS DIN CAUZA UNEI ISPITE, LA ANTENA 1

Foto: Instagram