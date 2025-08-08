Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1

O petrecere de la Insula Iubirii s-a transformat rapid într-un moment tensionat între doi concurenți, iar astfel, a apărut primul conflict intern din cadrul emisiunii. Marius Avram a fost cel care i-a reproșat lui Cristi Pungă alegerea repetată a ispitei Naba. Soțul Mariei a dezaprobat total modul în care Cristi a ales să-și petreacă timpul în emisiune, deoarece el consideră nu aceasta este cea mai bună variantă de a-și testa limitele și relația.

În timpul unei petreceri organizate în vila băieților, tensiunea a clocotit. Marius, deranjat de faptul că Cristi a ieșit de mai multe ori cu aceeași ispită, a reacționat acid. Nici Cristi nu a lăsat garda jos, și i-a dat spus câteva cuvinte într-o manieră cam…înțepătoare. A fost un schimb de replici destul de acid, la care nici ispita Naba nu a rămas indiferentă.

Cristi și Marius de la Insula Iubirii, ceartă din cauza ispitei Naba

Marius a încercat să-i explice lui Cristi, că, în opinia lui, experiența de la Insula Iubirii ar trebui să fie despre testarea fidelității și deschiderea către diversitate: „De ce ieși cu aceeași persoană la întâlniri? La 3 întâlniri?”, iar Cristi i-a răspuns imediat, vizibil deranjat: „Pentru că persoana aia mă face să mă simt bine. Tu ești sănătos la cap?” Iar de acolo, situația s-a cam inflamat între cei doi.

Marius Avram: Tu încă nu ți-ai început testul, fratele meu! Uite, eu așa o văd. Eu am ieșit cu Oana, uite, de la ea am învățat cum să o ajut pe Maria în afacerile ei, să o susțin.

Cristi Pungă: Eu am vorbit treaba asta cu Andrușca, dar nu am ieșit cu ea. De ce să ies? Te deranjează că ies doar cu Naba?

Marius Avram: De ce ieși doar cu Naba? Mă deranjează, da. Crede-mă, mă deranjează. Ascultă-mă. Sunt foarte serios aici, Cristi. Te iubesc, ești fratele meu. Începe să te testezi, fratele meu, că de asta ești aici. Testează-te.

Conflictul a izbucnit, iar Naba a intervenit, la rândul său, cu un comentariu ironic: „Care e problema lui Marius că noi ieșim la date? Se simte neglijat? Are două femei pe el și simte el atenția mea. Asta era. Nu înțeleg care e problema lor. Zici că eu sunt iubita lor„, a spus ispita.

