Ella a uitat că e logodită! I-a propus lui Teo să meargă în casă, dar ispita a refuzat-o. Ce i-a scris pe bilețel

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar spiritele pare că se încing în vila fetelor. Concurentele s-au acomodat, au uitat de inhibiții, iar Ella pare că a uitat și că este logodită. Blondina începe să își de frâu liber sentimentelor și s-a apropiat periculos de mult de ispita Teo. Cei doi au uitat de tot, au început să vorbească prin mesaje secrete, prin bilețele. Ce și-au spui cei doi?

Unul dintre cele mai controversate cupluri din acest an de la Insula Iubirii este cel format din Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi au o relație de mai bine de trei ani, sunt logodiți și urmează să facă nunta. Însă, înainte de marele eveniment au decis să își supună relația testului din Thailanda. Ei bine, se pare că acum Ella a început să se testeze serios. Cât de mult s-a apropiat concurenta de ispita Teo.

Ella a uitat că e logodită

Apropierile devin tot mai evidente între Teo și Ella. Cei doi au pus ochii unul pe altul încă de la începutul emisiunii, atunci când și-au oferit reciproc ghirlande. Chiar dacă pentru o perioadă au stat puțin la distanță, în cele din urmă s-au apropiat periculos de mult.

În cea mai recentă ediție Insula Iubirii, Ella și Teo și-au dat frâul liber și au uitat de camere. Cei doi nu s-au mai opus conexiunii pe care o simit și au petrecut o noapte lungă împreună. Aceștia au stat la discuții până la răsărit, iar flirtul nu a lipsit.

Ella și Teo au împărtăși primele clipe în doi, dar și primele mesaje scrise pe ascuns. Cei doi au vorbit prin bilețele, mărturisindu-și simpatia unul pentru altul. Mai mult, concurenta chiar a uitat pentru câteva clipe că e logodită și i-a propus lui Teo să meargă în casă. Inițial, acesta a refuzat-o și asta pentru că nu a vrut să o pună într-o lumină proastă, după cum a spus chiar el.

Se pare că ispita a ajuns să țină destul de mult la Ella și are grijă ca aceasta să se simtă cât mai bine. Mai mult, la testimoniale, Teo a vorbit despre clipele petrecute alături de ea și a recunoscut că între ei au fost artificii.

„Tot îmi transmitea faptul că: am obosit. Și i-am spus tu nu ești obosită, ai sufletul obosit. Și ea mi-a confirmat asta. Și sincer este trist să auzi un astfel de lucru. La 27 de ani să ai obosit sufletul. Mi-a dezvăluit că acasă este o fire foarte rece, dar cu venirea pe insulă toate lucrurile astea s-au schimbat radical pentru ea. La noi nu a fost scânteie, la noi au fost artificii. Adică a fost ceva mai intens decât instinctul. (…) A fost un moment intim, iar noi am profitat de asta. Nici nu m-a mai interesat în momentul respectiv cine este în jurul nostru. Eu o vedeam doar pe Ella acolo”, a mărturisit Teo.

După ce au stat toată noaptea la discuții pe terasa vilei și au vorbit prin bilețele, în cele din urmă cei doi s-au retras în casă, iar în living a avut loc un nou moment de apropiere între ei.

