„Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, desființat de Șerban Huidu. Ce a spus „cârcotașul” despre ispita show-ului de la Antena 1

„Insula Iubirii” 2025, în vizorul criticilor! Șerban Huidu ironizează aspectul fizic al concurenților și ispitelor. Iată ce a spus „cârcotașul” despre Jaguarul!

Noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” 2025 a reușit să atragă nu doar atenția publicului avid de reality-show-uri, ci și pe cea a unor figuri cunoscute din showbizul românesc. Printre cei care nu s-au putut abține să comenteze noua ediție se numără și Șerban Huidu, cunoscut pentru opiniile sale directe și adesea ironice. Fostul realizator al emisiunii „Cronica Cârcotașilor” pare să fi urmărit cu atenție noul sezon și a revenit în spațiul public cu o reacție tăioasă, de această dată vizând aspectul fizic al unora dintre concurente.

Ce a spus „cârcotașul” despre ispita show-ului de la Antena 1

Printre cei care au urmărit îndeaproape debutul noii ediții se numără și Șerban Huidu, o figură emblematică a televiziunii românești și fost realizator al emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, cunoscut pentru tonul său ironic și comentariile acide la adresa derapajelor din media. Deși retras parțial din lumina reflectoarelor, Huidu rămâne activ în spațiul online, acolo unde își exprimă frecvent opiniile despre diferite subiecte de actualitate.

În ceea ce privește „Insula Iubirii” 2025, reacția sa nu a fost una pozitivă. Departe de a comenta desfășurarea emisiunii sau conceptul ei, Huidu a ales să se concentreze asupra imaginii participanților, în special asupra felului în care aceștia se prezintă în fața camerelor. Ironia sa s-a îndreptat atât spre ispitele feminine, cât și spre participanții de sex masculin, despre care a lăsat să se înțeleagă că urmează aceleași tipare fizice și estetice.

În cazul emisiunii de la Antena 1, mulți dintre protagoniști se remarcă prin fizic lucrat, tatuaje vizibile, trăsături conturate și un stil vestimentar în ton cu tendințele din mediul online. Această omogenizare estetică pare să fi fost principala țintă a ironiei lansate de Huidu.

„Am văzut ca m-au făcut doamnele misogin ca am spus ca toate concurentele si ispitele arata la fel Temptation Island – Insula Iubirii . Pai stați ca si băieții sunt la indigo. Toți bărboși, explodand de nandrolon, mâzgaliti de tatuaje de prost gust si cu aceeași expresie de inteligenta in ochi. Toti sunt adepții lui Kant, Descartes si mai ales Nietzsche. Între Critica rațiunii pure si ideea ca speranța e cea mai mare tortura. Ea prelungește agonia. Ce serate culturale vom avea. Pe muzica de Beethoven si Vivaldi. Cu citate din Proust si Hemingway! V-am spus ca speranța e cel mai mare rau .doar prelungește agonia…. Later edit. Aștept sponsor Bic sau Gilette sa ii rada pe toti.”, a spus Șerban Huidu pe Facebook.

Foto: Facebook.

