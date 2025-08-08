Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, iar CANCAN.RO are dovada

S-a format un nou cuplu la Insula Iubirii! Ispitele din acest sezon nu pierd timpul deloc, se pare! Ba mai mult, cei doi îndrăgostiți din sezonul actual au bifat deja prima vacanță împreună! Citiți mai jos despre cine este vorba!

Ispitele de la Insula Iubirii n-au făcut prea multe victime acest sezon, dar au recuperat din plin, am putea spune. N-au făcut la fel de multe ”victime” precum în sezoanele trecute, așa că s-au organizat rapid și s-au cuplat între ele. De voie, de nevoie, niște cupluri tot s-au format. Fie și preț de câteva zile doar!

După ce CANCAN.RO v-a arătat cine cu cine s-a combinat după încheierea filmărilor oficiale, acum vă mai dezvăluim ceva! Un cuplu care există chiar și acum! În plus, cei doi au plecat deja în prima vacanță romantică, dovadă că relația începe să fie una serioasă, nu glumă!

Este vorba despre italianul Mattia, despre care s-a zvonit că ar fi agresat-o pe dansatoarea Cristina, și… Andrușca, ispita blondă, care, între timp, s-a vopsit șatenă și și-a găsit și partener, pare-se! Așa se face că cele două ispite ale sezonului din 2025 au plecat și în primul concediu împreună și ce destinație puteau alege dacă nu Mykonos, ca orice altă celebritate care se respectă la maximum?

Andrușca și Mattia au bifat prima vacanță în doi

Din imaginile postate, vedem că Andrușca și Mattia sunt super apropiați și deja postează fotografii împreună, semn că nu se ascund și că deja și-au oficializat relația. În imaginile publicate, ispita apare super sexy, în costum de baie și cu un zâmbet larg pe buze. Pesemene că Mattia o face extrem de fericită, chiar dacă, în emisiune, bărbatul nu a făcut purici prea mulți.

Se pare că, departe de Insula Iubirii, Mattia este ceva mai relaxat și are mai mult succes la femei, după cum vorbesc de la sine fotografiile pe care le-au împărtășit cu urmăritorii lor!

