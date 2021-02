Școala în pandemie, fără apă curentă și cu toalete fără uși. Cursurile au început fără autorizație sanitară în 130 de școli din Dolj 

Nici nu s-au deschis bine școlile, că au și apărut problemele. Un număr de 33 de cadre didactice şi 262 de elevi din judeţul Dolj care ar fi trebuit să intre astăzi la clasă au depus cereri prin care solicită, din motive medicale, să desfăşoare cursurile online. Mai mult decât atât, zeci de şcoli şi grădiniţe nu au autorizaţie de securitate la incendiu. Cât despre toalete și apă curentă…

Aşa arată toaletele unei şcoli din judeţul Dolj, şcoala de la Raznic, unde copiii merg în condiţii greu de imaginat.

Nu au nici măcar uşă la toaletă şi apa curentă nu funcţionează. Cadrele didactice nici măcar nu ştiu acest lucru.

„- Nu aveţi apă la toaletă?

– Ba da, avem acolo găleţile! Omul de serviciu vine şi pune.

– A, pune cu găleata? Nu este apă curentă?

– Da, dar nu merge”, spune una dintre învăţătoare.

„Îi forţăm cumva să îşi obţină toate avizele”

Conducerea şcolii spune cu seninătate că …toaleta ar fi rămas azi fără apă şi uşă.

„- Cele de la Raznic, înţelegeți, mergem şi remediem. Acolo a fost problema terenului, au mers utilajele, am înlocuit conducta, dar nu înţeleg de ce nu funcţionează.

– Nu era uşă…

– Da, nu era uşă, am vorbit şi trebuie să facem şi muncă din asta. Am înţeles că are o balama, să o ia de acolo”, spune Alin Roşu, director şcoală Raznic.

Un număr de 130 de şcoli din judeţul Dolj au început azi activitatea fără autorizaţie sanitară, în plină pandemie.

„Păstrăm în permanenţă legătura cu unităţile de învăţământ, îi ajutăm şi îi forţăm cumva să îşi obţină toate avizele şi este adevărat că sunt şcoli care nu îndeplinesc condiţiile, dar din fondurile date de guvern sperăm să obţinem aceste avize sanitare”, explică Alexandru Gâdăr, inspector şcolar adjunct ISJ Dolj.

Scenariul galben, predominant

Şi nu sunt cele mai mari probleme. Aproximativ 300 de elevi şi profesori au depus adeverinţe cum că nu pot participa fizic la şcoală pentru că au diverse afecţiuni şi nu se pot expune. Cei mai mulţi sunt la şcoala Mircea Eliade din Craiova.

În judeţul Dolj, majoritatea elevilor au început şcoala în scenariul galben, doar patru localităţi fiind în scenariul roşu.

