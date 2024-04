Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una extrem de captivantă, ce a avut-o ca invitată pe Ana Blandiana, o scriitoare, ziaristă și luptătoare pentru libertate civică. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, aceasta a vorbit despre viața sa, despre clipele de glorie ale carierei, dar și despre momente mai grele peste care a reușit să treacă și care au făcut-o să exclame „miracol”. Ana Blandiana a făcut o serie de dezvăluiri interesante, care merită atenție.

Sâmbătă, 20 aprilie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitată a fost Ana Blandiana. Ediția a fost una captivantă, în care celebra scriitoare a vorbit despre episoadele frumoase ale vieții sale, dar și despre unele mai negre sau trăite la limită. Printre altele, aceasta a făcut câteva dezvăluiri despre momentul critic al cutremurului din 4 martie 1977 sau despre adrenalina trăită în timpul Revoluției din 1989.

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Ana Blandiana nu s-a sfiit să vorbească, așa cum spuneam, despre două dintre momentele din viața sa care au făcut-o să exclame că a trăit un miracol. Primul se plasează în ziua tragică de 4 martie 1977. Atunci, scriitoarea a trăit primul miracol, căci atât ea, cât și soțul ei au scăpat nevătămați în urma teribilului cutremur.

Mai exact, Ana Blandiana povestește că din cele 300 de persoane care locuiau în același bloc cu ea doar zece au scăpat cu viață, luându-i în calcul aici și pe cei care erau plecați de acasă. Scriitoarea a avut norocul că în acele momente a avut o criză de ulcer, așa că se afla în spital, fapt ce i-a salvat viața. Iar în ceea ce îl privește pe soțul ei, bărbatul a fost sigurul adult care se afla în bloc și a supraviețuit. Norocul lui l-a mai avut doar un copil de doi ani, iar restul au fost condamnați la pieire.

„Noi stătusem într-un bloc care s-a dărâmat la cutremur. Soțul meu fusese acasă și îngropat. A scăpat. În blocul nostru au murit 300 oameni. Au scăpat în jur de 10, cu tot cu cei care erau plecați. Eu eram în spital, avusesem o criză de ulcer. Dar din cei care fuseseră acasă scăpaseră numai doi. El și un copil căruia îi muriseră și părinții și bunicii. Iar el rămăsese sub o masă, fiind de doi ani”, a mărturisit Ana Blandiana, în cadrul discuției cu Adrian Artene.

E lese de înțeles de ce după această întâmplare, Ana Blandiana a exclamat că a trăit un „miracol”. Iar același sentiment l-a experimentat și în timpul Revoluției din 1989, când gonea pentru a face rost de antibiotice pentru a le trimite persoanelor rănite în urma ciocnirilor violente de la Timișoara.

„Când a murit soțul meu, am publicat o carte la memorial în care prima parte erau textele și interviurile lui de-a lungul anilor în care el a fost principalul artizanal al memorialului, și partea a doua …. s-a scris enorm la moartea lui. Le-am publicat pe toate astea la un loc și am botezat cartea . Am început fără să avem niciun ban, fiind considerați inamici publici, conduceam Alianța Civică care scotea 100.000 de oameni în stradă împotriva guvernului. Toate s-au întâmplat pentru că a vrut Dumnezeu”, a mai povestit Ana Blandiana.