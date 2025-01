Se împacă Cristina Cioran cu Alex Dobrescu?! Dezvăluiri neașteptate, înainte de a-l aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al cuplului

Are de gând Cristina Cioran să îi mai dea o șansă lui Alex Dobrescu? Fosta prezentatoare TV a făcut dezvăluiri neașteptate înainte de a-l aduce pe lume pe cel de-al doilea copil! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că între Cristina Cioran și Alex Dobrescu au existat numeroase scandaluri de-a lungul timpului. Cei doi nu se pot vedea în aceste momente, totul pentru că actrița are un ordin de restricție pe numele fostului ei partener. Prezentatoarea TV a recunoscut că are îndoieli atunci când vine vorba despre o posibilă împăcare cu tatăl copiilor ei. Ba chiar mai mult, vedeta a mărturisit că îi este foarte greu să depășească tot ce s-a întâmplat.

„E foarte greu să mai ai încredere în cineva și e foarte greu să depășești. E foarte greu să nu mă gândesc la asta. Mă gândesc la ce este de făcut din punct de vedere administrativ, sunt alte chestii care contează acum. O femeie are această putere de a depăși orice.(…) Interesant este să iubești și să adori ce crește în tine. Avem această șansă de a face copii, avem această minune de la Dumnezeu și când partea masculină vede prin ce trăiri și prin ce senzații trece femeia, ei se luminează. Tot noi trebuie să tragem, că suntem femei”, a declarat Cristina Cioran.

Citește și: Cristina Cioran, însărcinată în 8 luni, a ajuns la spital! Imaginile cu care și-a îngrijorat fanii: ”Am tras o sperietură”

În momentul în care a fost întrebată despre o posibilă împăcare cu Alexandru Dobrescu, Cristina Cioran a spus că în această perioadă nu se poate gândi la ea și nu își dorește să se lase pradă sentimentelor. Prezentatoarea TV susține că are alte priorități și așteaptă cu nerăbdare să îl aducă pe lume pe băiețelul ei.

„Nu e așa simplu. Într-adevăr, știu că își dorea să fie alături de mine pentru că e fain, să știi că mai vine un copil și vrei să fii alături de persoana care ți-l dăruiește, dar așa a fost să fie. Lucrurile nu sunt așa simple. Ce mesaj să-i transmit? Nu merge așa. Eu am fost toată viața o curajoasă, dar m-am trezit lunile astea că sunt foarte fricoasă. Nu mă gândesc la mine pentru că nu vreau. Am altă prioritate sentimentală acum. Dacă m-aș lăsa acum dusă de sentimente, mă vor copleși. Imediat plâng, am o explozie hormonală de la sarcină” , a mai spus Cristina Cioran.