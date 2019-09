Se întoarce sau nu Flavia Mihășan pe micile ecrane?! Ce spune vedeta

Flavia Mihășan a intrat în concediu de maternitate în luna martie a acestui an. Vedeta a născut, un băiețel perfect sănătos care a devenit centrul universului său. De foarte multe ori fosta prezentatoare a fost întrebată de admiratorii săi dacă se întoarce sau nu la emisiunea “Neatza cu Răzvan și Dani”, iar vedeta a oferit răspunsul mult așteptat.

După ce a primit foarte multe întrebări de la cei care o admiră, Flavia Mihășan a decis să le răspundă tuturor, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Deși răspunsul frumoasei blondine a fost unul negativ, oamenii au apreciat decizia pe care aceasta a luat-o, înțelegând faptul că pentru ea în acest moment bebelușul este cel mai important.

„Am ales poza asta pentru că mi se pare că ilustreaza perfect starea pe care o am acum! 💓Pentru ca m-ați intrebat foarte mulți daca mă intorc la @neatzacurazvansidani_oficial am decis să vă raspund aici că momentan, nu, n-o să mă întorc. 🙈 💓 Bebele este mult prea mic, iar eu sunt prea indragostită de el și de fiecare moment împreuna cu el. Daaaar, ne vom vedea mai des de la noi de acasa, pentru ca da, ne facem #VLOG 💓🌸 #newbeginnings ❤️ @neatzacurazvansidani_oficial, bafta in noul sezon!! 🥁❤️” a scris Flavia Mihășan pe pagina sa de Instagram.

Ce spune Flavia Mihășan despre rolul de mamă

„Mie îmi este teamă să nu fiu prea permisivă. (…) Eu cred că o să fiu o mamă foarte bună pentru că am avut un exemplu foarte bun. Mama mea a crescut trei copii şi a făcut o treabă foarte bună. Nu-mi doresc un singur copil. Dacă noi am fost trei, îmi doresc…poate nu trei. Doi îmi doresc sigur. M-am pregătit, adică mă pregătesc pentru asta…mă uit în jur şi încerc să văd ce îmi place şi ce nu îmi place în parenting. Cred că este important să îl laşi liber”, declara ea în urmă cu puțin timp.