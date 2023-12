Se reaprinde războiul pentru avere! Fiica ”nelegitimă” a deschis proces în ultima zi a anului

Se reaprinde războiul pe averea fostului mare poet, Adrian Păunescu, decedat acum 13 ani. Fiica ”nelegitimă”, dar pe care instanța a recunoscut-o drept copilul ”Tribunului”, i-a acționat în judecată pe doi dintre frații ei, Andrei și Ana Maria. Se pare că nu a fost mulțumită de felul în care moștenirea lăsat de tatăl lor a fost împărțită! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Adrian Păunescu își trăia ultimele clipe de viață la Spitalul de Urgență din București, într-o zi de toamnă mijlocie a anului 2010. Trei copii rămâneau în urma lui, Andrei și Ana Maria, din prima căsnicie, Ioana, din cea de-a doua. Dar și fiica ”nelegitimă”, care avea să-și ceară și să obțină, în instanță, recunoașterea ca fiind fata lui Adrian Păunescu.

I-a dat în judecată pe fratele și sora ei

A deschis, apoi, și proces pe moștenirea celui cunoscut drept Tribunul. S-a făcut împărțeala, doar că ”nelegitima” a considerat că a fost nedreptățită. Așa că a continuat lupta. A apelat, firește, tot la instanța de judecată. Ultima plângere a fost făcută chiar în ultima zi a acestui an, când a deschis proces de succesiune. Practic, ar fi o completare la succesiunea care s-a judecat cu ani în urmă.

Fata care și-a câștigat în instanță dreptul de a fi urmașă a lui Adrian Păunescu a depus cererea la Judecătoria Sectorului 1, urmând să se judece în materie civilă cu Andrei Păunescu și cu Ana Maria Păunescu, fratele și sora ei după tată.

Fiica ”nelegitimă” spune că averea lui Păunescu depășește patru milioane de euro

În urmă cu mai bine de cinci ani, fiica ”secretă” a lui Adrian Păunescu lansa acuzații dure și se referea la dispariția unor importante sume de bani proveniți de la fostul poet.

”Am avut acces la conturile tatălui meu din ziua în care am primit hotărârea prin care se stabileşte calitatea mea de moştenitor şi tot atunci am făcut verificări la bănci. Am constatat că un cont de 40.000 de euro a fost golit şi am aflat că Andrei Păunescu a luat banii cu justificarea că a făcut cheltuieli de înmormântare. Banii au fost luaţi însă la câteva luni de când tatăl meu era deja înmormântat.

Pe 22 martie, instanţa a admis cererea mea de a fi verificate şi conturile soţiei supravieţuitoare. Părerea mea este că averea depăşeşte patru milioane de euro, incluzând şi bunurile încă nedeclarate de fraţii mei. Averea încă nu este cuantificată pentru că, între timp, am mai adus în faţa instanţei contracte de drepturi de autor din care moştenitorii lui Păunescu obţineau aproape 50.000 euro”, declara fiica lui Adrian Păunescu.

