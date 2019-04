Se reaprinde scandalul?! Cum a comentat Andreea Antonescu reacția acidă a fostei colege de trupe în legătură cu absența ei de la concertul cu formații vechi

“Se reaprinde scandalul între fostele membre ale trupei André?” – asta au gândit cei mai mulți după ce au văzut cea a spus Andreea Bălan în legătură cu absența artistei Andreea Antonescu de la concertul cu formații vechi “La Bairam”, care va avea loc peste două luni. Mai mult, aceasta din urmă a comentat reacția acidă a fostei colege de trupe.

La Arenele Romane vor cânta între 11 și 12 iunie următoarele formații și artiști. 3 Sud Est, L.A., Akcent, Class, Axxa, Body & Soul, Sweet Kiss, Simona Nae, Pepe, Valahia (Mihai Trăistariu), Andreea Bălan. După cum puteți observa și pe afiș… lipsește numele Andreei Antonescu.

Unii dintre fanii fostei formații André au întreba-o pe soția lui George Burcea de ce nu este și Andreea Antonescu: “Era mai frumos să scrie pe afiș André, dacă tot apar trupe vechi”, iar Andreea Bălan a reacționat: “Era, dar nu am reușit să comunicăm pe acest subiect”.

Contactată telefonic, Andreea Antonescu a mărturisit că ea nu a vorbit nimic despre evenimentul care are loc peste două luni și că au discutat doar despre încercările medicale prin care a trecut de când a devenit mămică. De altfel, ea a mers într-un suflet la spital, la Andreea Bălan, atunci când a suferit un stop cardio-respirator.

“Cu Andreea (n.r.: Andreea Bălan) am vorbit în ultima vreme, am fost și la ea la spital și chiar acum câteva zile am vorbit la telefon. Sunt chiar bucuroasă că este mai bine. Despre acest eveniment, nu am vorbit niciodată. E adevărat, am discutat mai mult despre ea, nu despre muncă, dar, să fiu sinceră, nici nu știam că se întoarce pe scenă și nici nu am auzit de acest concert. E adevărat, sunt și eu destul de ocupată, dar, cu siguranță, nu mi-a spus nimic despre acest eveniment. Mă bucur însă că se simte mai bine și revine pe scenă. Ea știe cel mai bine dacă și cum revine, probabil că s-a gândit la acest lucru”, a dezvăluit Andreea Antonescu, potrivit wowbiz.ro.

Vă reamintim că Andreea Bălan a adus-o pe lume pe a doua fetiță a cuplului pe 4 martie 2019. La naștere, Clara Maria cântărea 3,190 kg, avea 49 cm și a primit nota 10 din partea medicilor. Din nefericire, cântăreața de 34 de ani a făcut stop cardio-respirator, la scurt timp de la operația de cezariană. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.