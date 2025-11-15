Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B

Vești importante pentru majoritatea șoferilor din România. Potrivit noilor modificări din Codul Rutier, cei care dețin un permis auto de tip B au voie acum să conducă și alte vehicule. Iată despre ce este vorba!

Conform legii în vigoare, conducătorii auto care dețin permis categoria B pot conduce doar vehicule cu o greutate maximă de 3,5 tone. Noua Directivă Europeană prevede ca limita de greutate să fie extinsă la 4,250 de tone, ceea ce înseamnă că acești șoferi pot să conducă autorulote sau transportoare mai mici – care până acum necesitau un permis special.

Permisul de categoria B se extinde

Extinderea greutății admise nu se va aplica vehiculelor clasice cu motoare pe benzină sau motorină, ci strict la vehiculele electrice sau hybrid. Șoferii care vor să beneficieze de noua regulă trebuie să dețină permis de categoria B de cel puțin doi ani.

Pentru categoria permisului B Extins nu este nevoie susținerea unui examen. Șoferii trebuie să facă un curs practic în cadrul unei școli de șoferi. După terminarea cursului, candidatul va primi o adeverință pe baza căreia se va putea preschimba permisul de conducere.

De asemenea, Directiva Europeană vine cu schimbări majore și pentru versiunea fizică a permisului auto, care va fi înlocuit cu permisul de conducere digital. Șoferii nu vor mai avea obligativitatea de a deține fizic permisul de conducere, dovada acestuia putând fi făcută cu ajutorul unei aplicații pe telefonul mobil, însă versiunea permisul fizic nu va dipărea complet.

