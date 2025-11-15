Acasă » Știri » Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B

Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 15:10
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B

Vești importante pentru majoritatea șoferilor din România. Potrivit noilor modificări din Codul Rutier, cei care dețin un permis auto de tip B au voie acum să conducă și alte vehicule. Iată despre ce este vorba!

Conform legii în vigoare, conducătorii auto care dețin permis categoria B pot conduce doar vehicule cu o greutate maximă de 3,5 tone. Noua Directivă Europeană prevede ca limita de greutate să fie extinsă la 4,250 de tone, ceea ce înseamnă că acești șoferi pot să conducă autorulote sau transportoare mai mici – care până acum necesitau un permis special.

Permisul de categoria B se extinde

Extinderea greutății admise nu se va aplica vehiculelor clasice cu motoare pe benzină sau motorină, ci strict la vehiculele electrice sau hybrid. Șoferii care vor să beneficieze de noua regulă trebuie să dețină permis de categoria B de cel puțin doi ani.

Pentru categoria permisului B Extins nu este nevoie susținerea unui examen. Șoferii trebuie să facă un curs practic în cadrul unei școli de șoferi. După terminarea cursului, candidatul va primi o adeverință pe baza căreia se va putea preschimba permisul de conducere.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

De asemenea, Directiva Europeană vine cu schimbări majore și pentru versiunea fizică a permisului auto, care va fi înlocuit cu permisul de conducere digital. Șoferii nu vor mai avea obligativitatea de a deține fizic permisul de conducere, dovada acestuia putând fi făcută cu ajutorul unei aplicații pe telefonul mobil, însă versiunea permisul fizic nu va dipărea complet.

Toți șoferii care își pun acest accesoriu pe geamuri riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Pot rămâne și fără certificatul de înmatriculare

Accident GRAV în Olt. Un tânăr de 21 de ani, fără permis și sub influența alcoolului, s-a răsturnat cu mașina: prietenul lui a murit pe loc!

Tags:
Iți recomandăm
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Știri
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Știri
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal înainte de meciul Bosnia – România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: „Românii ...
Scandal înainte de meciul Bosnia – România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: „Românii trebuie interziși la Zenica”
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare ...
Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare în spital
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii ...
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia”
O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”
O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”
Vezi toate știrile
×