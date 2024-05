Se vrea Dan Bilzerian de România! Ultima aroganță a lui Bogdan Mocanu! A strâns bunăciunile în piscină și…

Bogdan Mocanu a atras toate privirile cu ultimele postări din mediul online! S-a pozat alături de trei domnișoare în Cipru, într-un mare stil. Fără perdea și, mai ales, fără sutiene! Pare-se, în 2024 nu se mai poartă costumele de baie din două piese, iar prietenele lui Bogdan au anticipat trend-ul! CANCAN.RO a vorbit cu influencerul care ne-a povestit cum a ajuns în asemenea contexte… fierbinți! 🔥 Așadar, cine-s tipele cu pricină și cum le-a convins să se lase fotografiate astfel?!

Bogdan Mocanu s-a decis: vrea să fie Dan Bilzerian de România! Mușchii îi are, barba o are! Ce-i drept, îi lipsesc vreo 200 de milioane de dolari din cont și vreo 31 de milioane de urmăritori pe Instagram, dar este timp să îi facă, vorba aceea! Până una alta, Bogdan se mișcă treptat! Nu s-a pozat din prima cu 30 de femei, așa cum face idolul său, ci a început cu 3!

Aflat într-o vacanță în Cipru, Bogdan s-a decis să se ”flexeze” puțin cu prietenele sale sexy, așa că le-a aliniat pe toate pentru câteva fotografii și clipuri! Ascultătoare din fire, cele trei domnișoare au percutat imediat, iar rezultatele au fost cele dorite, fără doar și poate! Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” le-a hrănit cu pepene pe rând, le-a pozat din toate unghiurile, dovadă că omul chiar are o fire de artist! Mai e ceva de zis?!

În imagini, cele trei amice jucăușe au renunțat la sutiene, că doar nu se cade să mori de cald la 35 de grade Celsius în Cipru! Așadar, jos textilaaaa! Una mai sexy decât cealaltă, fetele au fost toate cu zâmbetul până la urechi, semn că și Bogdan este o companie pe măsură, chiar dacă nici măcar nu le-a etichetat în postări. Măcar de le creșteau și lor urmăritorii la cât content au creat săracele fete pe asemenea căldură! Chiar și așa, prezența lui Bogdan pare să fie mai mult suficientă pentru ele, deci situația pare să fie 50-50! În cazul în care vă întrebați cu ce se ocupă amicele misterioase, vă spunem că au niște business-uri și sunt modele. Ce-i drept, nu pe catwalk, ci pe Onlyfans, dar tot modele-s până la urmă, corect?!

”Sunt niște prietene. Suntem 5 fete și 2 băieți, am ales să venim în Cipru să sărbătorim ziua prietenului meu. Au pozat așa, pentru că au făcut topless. Este normal să faci topless în 2024, la piscină, în intimitatea noastră!”, a spus Bogdan, penru CANCAN.RO.

Bogdan Mocanu, ținta haterilor după postările HOT

Așa cum era de așteptat, Bogdan și-a primit și hate după fotografiile cu cele trei tipe dezbrăcate, dar știți cum este, câinii latră, ursul merge!

”Legat de cei care spun că nu ar trebui să ma afișez așa, fiecare își trăiește viața cum vrea! Eu sunt tânăr, am tot dreptul să-mi trăiesc viața cum vreau! Sunt și singur, nu am nicio obligație față de nimeni! Majoritatea oamenilor mă cunosc și știu cum sunt eu într-o relație și cât de mult țin la respectul față de femeia de lângă mine și tot ceea ce mai vine la pachet odată cu respectul. Așa că nu are rost să comparăm situațiile, să fii singur și să fii într-o relație cu cineva. Legat de cei care au comentat, n-am văzut printre ei vreun avocat sau vreun om realizat, am văzut doar frustrați și frustrate! Îmi și pare rău, dar în același timp îmi gâdilă și orgoliu, ca să fiu sincer!”, spune influencerul.

Despre Bogdan știm deja că-și dorește să fie tată tânăr, după cum a declarat în nenumărate rânduri, așa că ne-am întrebat dacă nu cumva aceste postări îndrăznețe l-ar putea împiedica ulterior să-și facă o relație stabilă.

”Când sunt singur e una, când sunt într-o relație e altceva. Plus că nici nu mi-aș dori să fiu cu cineva care să mă judece după aparențe! Știu să tratez o femeie după felul ei de a fi”, încheie Bogdan Mocanu.

