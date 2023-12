Sebastian Burduja a făcut show pe scenă, la Cluj. A cântat, a dansat și l-a imitat pe Elvis Presley! VIDEO

Ministrul Energiei Sebastian Burduja este protagonistul unui filmuleț viral care circulă în mediul online. Românii au putut să îl vadă pe acesta într-o altă ipostază și i-au descoperit talentele ascunse. Se pare că Sebastian Burduja este una adevărat talent atunci când vine vorba de zona artistică. Ministrul Energiei se pricepe de minune la cântat și la dansat și a demonstrat asta tuturor.

Finalul lunii noiembrie a transformat Clujul în polul securității cibernetice. În perioada 24-25 noiembrie, în Cluj-Napoca a avut loc Forumul de Securitate Cibernetică în Energie. De la eveniment nu a lipsit nici Sebastian Burduja, care a făcut spectacol pe scenă. Acesta și-a demonstrat talentele, iar publicul nu a ezitat și a imortalizat momentul, iar acum imaginile au ajuns virale.

Așa cum spuneam, în urmă cu aproximativ două săptămâni la Cluj a fost organizată prima ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie. Prezent la eveniment a fost și ministrul Energiei, care a făcut un show de senzație. După ce lucrurile serioase s-au discutat, Sebastian Burduja le-a arătat tuturor și o altă față a lui.

Se pare că ministrul este destul de talentat și nu a ezitat să arate asta celor prezenți. Acesta s-a urcat pe scenă și a dat drumul la spectacol. Sebastian Burduja s-a dovedit un fan înrăit al lui Elvis Presley, dovadă fiind și momentul artistic pe care l-a pus în scenă.

Fără nicio inhibiție, ministrul Energiei a cântat una dintre piesele legendarului artist, demonstrându-și astfel capacitățile vocale. Mai mult, și la capitolul mișcare scenică, Sebastian Burduja a demonstrat că stă destul de bine. Cu mișcări de dans asemănătoare cu cele ale lui Elvis Presley, acesta a reușit să impresioneze audiența. Întregul moment a fost filmat, iar acum face deliciul internauților.

Trecând la lucrurile serioase, în cadrul evenimentului de la Cluj, Sebastian Burduja a susținut că România are una dintre cele mai moderne legislaţii de securitate cibernetică din Europa şi chiar din lume, cu obligaţii clare, inclusiv pentru companiile din energie.

„Avem una dintre cele mai moderne legislaţii de securitate cibernetică din Europa şi chiar din lume. La Ministerul Digitalizării am avut un jalon în PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – n. r.) care se numea Legea securităţii cibernetice şi, când am preluat acest jalon, care era orfan de mamă, orfan de tată şi toată lumea fugea de el pentru că implica modificarea Legilor securităţii naţionale, ceea ce nu reuşise nimeni de 10 ani, noi am reuşit în patru luni: să închidem acest jalon.

Şi avem în România o Lege a securităţii cibernetice şi, când spun noi, nu spun doar Ministerul Digitalizării. DNSC (Directoratul Naţional de Securitate Energetică – n. r.) a avut rol fundamental, Cyberint, STS, şi celelalte instituţii de securitate naţională. Şi, într-adevăr, pe legea actuală, există nişte obligaţii clare, inclusiv din partea companiilor din energie. Şi acum, ca ministru al Energiei, am făcut un task force pentru companiile din energie şi le-am dat câteva teme”, a afirmat ministrul Energiei.