Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața "agresorului". A aflat că boala i s-a agravat din cauza scandalului

De: Keva Iosif 10/04/2026 | 22:15
Sebastian Dobrincu, tânărul programator devenit milionar, împreună cu fratele său Romică Dobrinicu, l-au chemat în judecată pe creatorul de conținut Istrate Silviu, cunoscut în mediul online sub numele de „Faiăr”. Dosarul, aflat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect răspunderea civilă delictuală, cei doi reclamanți solicitând despăgubiri morale în valoare totală de 500.000 de lei, pe motiv că ar fi fost ținta unor afirmații și comentarii considerate defăimătoare în mediul online.

Potrivit susținerilor din cererea de chemare în judecată, frații Dobrinicu afirmă că în urma materialelor publicate de Faiăr pe platforme precum YouTube, Twitch și TikTok ar fi fost asociați cu activități ilicite și expuși public într-o manieră care le-ar fi afectat grav imaginea.

Unul dintre cele mai sensibile elemente din dosar îl reprezintă mărturia lui Sebastian Dobrincu care vorbește despre impactul pe care l-au avut aceste clipuri asupra stării sale de sănătate. El susține că expunerea publică și contextul creat în jurul afirmațiilor contestate i-ar fi generat un nivel ridicat de stres, iar acest lucru ar fi dus la agravarea unei afecțiuni medicale preexistente.

”Din perspectiva consecinţelor produse, trebuie observat că datorită afirmaţiilor şi campaniei denigratoare a pârâtului (n.r. Faiăr), lui Dobricu Sebastian i-au fost afectate sănătatea şi relaţiile profesionale.

În ceea ce priveşte starea de sănătate, a menţionat că la începutul anului 2024 a fost diagnosticat cu o boală autoimună (spondilartrilă axială), pentru care stresul psihic joacă un rol esenţial. (Anexa nr. 12) Datorită modului în care a resimţit în plan psihic afirmaţiile cărora i-a fost victimă, starea de sănătate a avut de suferit, fiind generate riscuri ale cronicizării afecţiunii cu care a fost diagnosticat”, se arată în motivarea cererei lui Dobrincu.

Sebastian Dobrincu, bun de plată

De cealaltă parte, vloggerul Istrate Silviu a mers pe linia clasică din astfel de dosare: libertatea de exprimare. Acesta susține că materialele sale sunt analize și opinii despre persoane deja aflate în spațiul public, unde criticile, fie ele dure sau ironice, sunt parte din joc. În apărarea lui a mai invocat și faptul că reclamanții au vizibilitate publică ridicată, ceea ce înseamnă, automat, un „prag de toleranță” mai mare la critică, dar și la expunere.

”Solicită să se țină cont de faptul că pârâtul Istrate Silviu este cel mai mare streamer din România, având cel mai mare canal din România și aceasta este modalitatea în care el înțelege să expună public situația pe baza comentariilor și reacțiilor și, foarte important, pe platforma acestuia, sunt zeci și mii de articole publicate astfel încât nu există o companie denigratoare împotriva reclamanților ci pur și simplu își ia materialele din ce prezintă informații de interes la acea vreme față de care face și comentarii în stilul său, în exercitarea libertății de exprimare”.

Iar judecătorii par să-i fi dat dreptate. O mare parte din conținutul reclamat a fost încadrat de instanță în zona de opinie, comentariu sau reacție la conținut public, protejată de libertatea de exprimare. Cu alte cuvinte, chiar dacă tonul lui a fost acid și deranjant, nu a depășit limita legală a defăimării.

Unul dintre punctele care au cântărit în analiză a fost lipsa unei dovezi concrete privind prejudiciul de 500.000 de lei invocat de Dobrincu.

Drept urmare, instanța a respins în totalitate acțiunea formulată de Sebastian Dobrincu și fratele său împotriva vloggerului „Faiăr”, considerând-o neîntemeiată, ceea ce înseamnă că pretențiile de 500.000 de lei despăgubiri au fost înlăturate complet.

Mai mult, judecătorii au respins și acuzația lui ”Faiăr”  privind introducerea cu rea-credință a cererii de chemare în judecată.

În plus, frații Dobrincu au fost obligați să achite cheltuieli de judecată în valoare de 19.468,86 lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

