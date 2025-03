Sebastian Dobrincu, înjurat pe stradă din cauza unui hărțuitor, mai mult… ”Fratele meu a fost abuzat!” Decizia instanței este revoltatoare!

Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai de succes tineri antreprenori români, trăiește un coșmar din cauza unui hărțuitor din Timișoara care împrăștie informații false despre el și instigă alți internauți să-l atace. Ce a început ca o campanie de denigrare pe internet s-a transformat rapid într-un pericol real: milionarul a ajuns să fie înjurat pe stradă, iar fratele său de numai 13 ani a devenit victima unor abuzuri în drum spre școală!

În fața unei situații atât de grave, Sebastian Dobrincu a încercat să obțină protecția legii, însă s-a lovit de un sistem judiciar nepregătit pentru astfel de cazuri. Deși a cerut un ordin de protecție, acesta i-a fost respins, semn că legislația nu ține pasul cu realitatea pericolelor din mediul online.

”Fratele meu de numai 13 ani a ajuns să fie abuzat în drum spre școală”

În România, limitele hărțuirii pe internet sunt încă slab reglementate, iar instigarea la ură rămâne adesea nepedepsită. Cazul lui Sebastian Dobrincu arată cât de periculoasă poate deveni o astfel de campanie de denigrare, afectând nu doar victima principală, ci și familia acesteia, după cum a relatat chiar el pentru CANCAN.

”De peste 9 luni, eu și familia mea suntem victimele unei campanii de hărțuire online. Individul care a inițiat această controversă a fabricat și distribuit minciuni grave despre mine și familia mea, mergând de la acuzații absurde că provin dintr-o familie bogată și că succesul meu este fals, până la afirmații defăimătoare despre închipuite fapte penale atribuite tatălui meu. A mers atât de departe încât s-a filmat la sediul unei companii pe care am vândut-o acum trei ani, pretinzând că aceasta n-ar fi existat.

Aceste minciuni, pe cât de absurde, pe atât de nocive, i-au adus acestui individ popularitate și câștiguri financiare, în timp ce mie și familiei mele ne-au provocat daune majore: am ajuns să fiu înjurat pe stradă, iar fratele meu de numai 13 ani a ajuns să fie abuzat în drum spre școală – asta dincolo de toată ura si jignirile din spațiul online, la adresa mea și a familiei mele.

Am apelat la justiție și aștept deja de jumătate de an primul termen al procesului, dar procedurile sunt extrem de lente. În tot acest timp, hărțuirea continuă nestingherită, pentru că acest tip de comportament, din păcate, aduce bani și atenție. Avocații mei au încercat toate căile legale posibile pentru a opri imediat această situație: am solicitat ordin de protecție provizoriu și o ordonanță președințială, însă ambele au fost respinse pe motiv că viața mea nu ar fi în pericol imediat. În urma acestei decizii, agresorul meu online a început să mintă public, pretinzând că ar fi câștigat procesul, deși acesta nici măcar nu a început”, ne-a declarat Sebastian Dobrincu.

(Citește și: BOMBĂ în showbiz! Sebastian Dobrincu s-a despărțit de Otniela și… A revenit în brațele Ioanei Ignat! După cumpărături, au parcat acasă la milionar)

Sebastian Dobrincu: ”Trebuie să aștept să mi se dea în cap pentru ca legea să intervină?”

Sebastian Dobrincu se lovește de o realitate cruntă: hărțuirea online a scăpat de sub control, iar justiția nu pare pregătită să o sancționeze. Tânărul milionar l-a dat în judecată pe hărțuitor, în urmă cu 6 luni, timp în care a depus la dosar dovezi însumând 500 de pagini, în timp ce inculpatul, susține Dobrincu, invocă, în mod halucinant, doar ”libera exprimare”!

”Realitatea este este că legislația actuală nu ține pasul cu realitatea digitală și cu hărțuirea online, iar instanțele nu sunt obișnuite să gestioneze astfel de cazuri atipice. Instanțele sunt obișnuite cu situațiile frecvente precum abuzul domestic, iar atunci când apare o situație de hărțuire online, dau din umeri și apreciează subiectiv. Din nefericire, faptul că sunt persoană publică este folosit împotriva mea, hărțuirea fiind deseori confundată cu libertatea de exprimare. La bază sunt tot om. Trebuie să aștept să mi se dea în cap pentru ca legea să intervină?

Este periculos și profund greșit că astfel de comportamente să fie tolerate și să devină profitabile în societate. Dacă justiția nu intervine ferm, acest fenomen se va extinde, afectând și pe alte persoane publice și familiile lor. Aștept ca instanțele să ia în serios aceste abuzuri, iar cazul meu să devină un precedent clar că hărțuirea online nu este acceptabilă.

Cazul meu sper sa fie un semnal de alarmă pentru societatea noastră: tolerarea hărțuirii și a defăimării online creează un precedent periculos care poate afecta pe oricine. Este momentul să înțelegem că libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a distruge viețile altora.

Îmi doresc doar ca eu și familia mea să fim lăsați în pace. Vreau să trăiesc într-o societate în care creezi valoare pentru a fi apreciat, nu una în care este profitabil să distrugi reputația altora prin minciuni și atacuri personale”, a explicat tânărul milionar.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.