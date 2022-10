Sebastian, fiul regretatului Cristian Țopescu, apariție rară la TV! Ce a dezvăluit în direct

Miercuri, 12 octombrie 2022, jurații de la Chefi la Cuțite au avut parte de o surpriză. În fața lor s-a prezentat Basti, fiul regretatului cometator sportiv Cristian Țopescu. Pe lângă povestea de viață, tânărul a reușit să-i dea gata pe jurați cu preparatul lui.

Sebastian Țopescu, fiul lui Cristian Țopescu, a reușit să-i impresioneze pe cei trei jurați de la Chefi la Cuțite. Tânărul de doar 23 și a pregătit o rețetă de carpaccio de ananas cu brânză de capră.

Basti, fiul lui Cristian Țopescu, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite

Pe lângă gustul preparatului, Basti i-a încântat pe jurați cu povestea lui. Tânărul le-a făcut un mic rezumat al viții, dar le-a spus și motivul pentru care s-a decis să participe la show-ul culinar.

”Am 23 de ani și lucrez ca fashion editor. Călătoresc peste tot, la toate evenimentele de modă. Tot timpul am fost pasionat de corsete, prin modă mă exprim eu. Am venit să-mi depășesc această frică a penibilului și de aparițiile publice din România.

M-am născut într-o familie publică. Tatăl meu este Cristian Țopescu. Eu sunt mezinul familiei și am vrut să-mi fac o carieră pe meritul meu. Tocmai de aceea am lucrat în străinătate, ca să-mi formez propriul drum.

Lucrez la două reviste internaționale de modă, fac recenzii și filme, scurtmetraje cu care am câștigat și premii”, a zis Basti.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au rămas surprinși de povestea tânărului, dar și de aspectul preparatului. Chefii au decis să-i ofere cuțitul de aur, însă, de data aceasta, cel al prieteniei.

”Sunt bucătar de nevoie. Am momente în care chiar îmi face plăcere să gătesc. Îmi place foarte mult să mănânc, însă doar gust.

Sunt tare mândru de mine. Nu mi-a scăpat nicio înjurătură. Am vorbit fin și elegant. Dacă nu am câștigat cu gustul, am câștigat cu prietenia. Am primit cuțitul de aur al prieteniei”, a mai spus fiul lui Cristian Țopescu.

