Secretele unei legende: Gica, soția lui Nicolae Dobrin, i-a fost impresar și îl ținea ”sub cheie”: ”Nu scăpa de ea nici măcar în ziua de salariu! Lua bani mulți, se ducea cu sacoșa după ei”

Nicolae Dobrin, legenda fotbalului românesc, a făcut minuni pe teren, dar puțini știu că soția lui, Gica, a avut un rol esențial în viața și cariera sa. O femeie de „fier”, Gica nu doar că i-a fost impresar, dar reușea să-l țină pe „Gâscan” cu picioarele pe pământ atunci când tentațiile riscau să-l abată de la drum. Dacă Dobrin făcea spectacol pe teren, ea era cea care făcea magie în culise. Asta și alte secrete incendiare vă dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN, unul dintre foștii săi coechipieri!

Legendarul Nicolae Dobrin a jucat toată cariera lui la FC Argeș, însă a fost și o excepție. Un an și jumătate a plecat la Târgoviște, și asta pentrucă Dobrin, marea vedetă a echipei naționale și a echipei din Pitești, dublă campioană a României, a decFis să joace fotbal… în Divizia B pentru CS Târgoviște.

S-a întâmplat în luna august a anului 1980. Venirea ,,Gâscanului” în orașul de lângă Turnul Chindiei a dinamizat micuța urbe aflată la 80 de kilometri de București. Nimănui nu-i venea să creadă că Dobrin va îmbrăca tricoul CS-ului. Până și colegii lui de echipă au crezut că e doar o glumă bună. Unul dintre coechipierii lui Dobrin, Ion Pitaru, a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN cum a fost posibilă marea lovitură dată de târgovișteni.

,,Primul în vestiar a intrat Florin Rădulescu, al doilea Dobrin și al treilea nea Titi Ionescu. Toți am rămas uimiți, muți! Ne-au prezentat: Uite, de azi, vine noul vostru coleg, Dobrin! Nu a vorbit nimeni nimic, am stat așa, muți, o jumătate de oră. Nu ne venea să credem. După aceea, chiar ”Gicu” (n.r. numele de alint al lui Dobrin) a zis: Hai să facem o mișcare pe teren. Mergem apoi să bem o bere, ne cunoaștem de atâta timp, ce se întâmplă? A văzut și el că eram și noi marcați de venirea lui. Am făcut antrenamentul și apoi am mers și am băut o bere. Dobrin avea atâta valoare că se acomoda și în parc dacă juca! Noi ne cunoșteam deja cu el, fusesem 3 ani de zile adversari. În teren, mai vorbeam, cu adversarul direct, pentru că așa se întâmpla la fotbal.

Mai făceam pariu cu el după terminarea antrenamentului câte goluri dă din 10 centrări cu portar în poartă, din afara careului. El ne zicea că va da 9 goluri. Am zis că e imposibil. El avea o singură pretenție să dea doar în mingile centrate care-i veneau bine. Știi câte goluri dădea? 9! Bineînțeles că am pierdut pariul, dar nu ne venea să credem! Asta era greu de dat și fără portar, darămite cu portar! Primul antrenament cu Dobrin la noi, când a aflat lumea că a venit, a fost cu 5.000 de oameni în tribună! Pe unde jucam, nu aveam loc pe teren, fiind în Divizia B, pe la Roșiorii de Vede, Alexandria, stadioanele erau unele mici! Toată lumea ținea cu noi„, a declarat Ion Pitaru în exclusivitate pentru CANCAN.

Dobrin, certat de Adrian Păunescu

Dar asta nu e tot! Șederea ,,prințului” din Trivale la Târgoviște a fost marcată de tot felul de peripeții. CS Târgoviște tocmai retrogradase în Divizia B și se bătea pentru promovarea în Divizia A cu mult mai titratele Rapid București și Petrolul Ploiești. Cu Dobrin în formație, dâmbovițenii au promovat ”en fanfare” în primul eșalon. Dobrin însă își făcea dușmani, fără voia lui, tocmai din prietenii de odinioară.

Duelul cu Rapid din Giulești a fost unul incredibil, absolut fabulos. Târgoviștenii i-au învins cu 2-1 pe rapidiști chiar la ei acasă. Era exact același rezultat ca la partida de debut al lui Dobrin la CS, dar jucat la Târgoviște.

,,Meciul de pomină cu Dobrin care m-a mâhnit pe mine puțin a fost cu Rapid în deplasare. Noi am câștigat pe Giulești cu 2-1. Ne-a dat penalty la 1-1. După meci, a venit poetul Adrian Păunescu și s-a luat de el: ,,Măi Gicule, de câte ori te-am ajutat și tu ai venit să mă bați”! El i-a zis: ,,Măi Adriane, dacă ratam penalty-ul, mă credea cineva că nu am fost blat? Dobrin știi că nu poate să rateze penalty!„, a povestit Ionel Pitaru.

Cunoscut pentru escapadele sale bahice, Dobrin nu era în largul său la Târgoviște. Dacă pe terenul de fotbal, fundașii erau doar simple jaloane în fața lui, ”Gicu” avea un marcaj strâns peste tot în urbea târgovișteană și nu putea mișca un deget.

”Vinovată” de toată această situație era chiar o persoană din familia Dobrin: Gica, soția legendarului fotbalist, o doamnă ajunsă iată la respectabila vârstă de 75 de ani, împliniți chiar pe 15 martie.

,,La noi nu prea era chiar așa. Nu prea stătea în cârciumă. Venea soția lui, Gica și îl lua. Mai mergea, cu mine, cu Gheorghe (n.r.- Dumitru Gheorghe, fundaș venit la CS Târgoviște de la Steaua), la un pahar de vin. El nu bea decât vin și unul de calitate. Nu l-am văzut să bea tărie vreodată într-un an și jumătate cât a stat aici. Nu era chiar așa. Lumea știi cum e, ziceau și de Narcis Coman, că avea sticla de băutură lângă bară, dar nu, în niciun caz„, a dezvăluit Ion Pitaru.

Mersul la casierie al lui Dobrin, un adevărat show! ,,Gâscanul” și toată familia, la COS Târgoviște după bani

Soția lui Dobrin a fost și impresar la semnarea contractului cu CS Târgoviște. Dobrin nu scăpa de ea nici măcar în ziua de salariu! Cu o singură excepție însă, petrecută la plecarea lui Nicolae Dobrin de la Târgoviște după un an și jumătate.

,,Gica a făcut tot, a mers la ăștia de la partid să facă actele trecerii lui Dobrin de la FC Argeș la CS Târgoviște. El în tot timpul acela a stat cu noi. Apoi, Gica venit și i-a zis să se ducă să semneze contractul. Dobrin a luat 160.000 de lei la semnătură, care erau bani mulți! Noi eram angajați la oțelăria din Târgoviște. El când se ducea să ia banii, se ducea cu sacoșa din aceea care costa 3 lei, cum îi spuneam noi. Era el cu soția, fiul său, fratele lui Dobrin, cumnatul, soacra și cu socrul! Și vorbise cu Chiose, directorul oțelăriei, să-i dea 9 salarii. ”Gicu” a venit pentru bani la Târgoviște. Dacă se ducea pe la Craiova, nu-i dădea drumul de la Pitești, așa ei au zis, băi nebunul ăsta vrea la liga a doua?

Într-adevăr, la Târgoviște, Gicu a câștigat mulți bani, pentru vremurile acelea. El a plecat de la noi înapoi la Pitești, pentru că cei de acolo l-au pus antrenorul echipei FC Argeș. Noi ne-am dus în pregătirea de iarnă la Cioplea, la Predeal și el, când a văzut că a scăpat de soția lui, de Gica, pe care o respecta mult, vreo 5, 6 zile nu a ieșit la niciun antrenament. A stat numai de băutură și prostii. El era la noi și antrenor secund. Probabil știa că trebuie să aștepte să-l cheme înapoi la Pitești. Au venit atunci Predoiu, șeful de la partid, cu nea Florin parcă, cu Gică Ene și cu Emeric Ienei. Și de atunci, Gicu a plecat acasă, direct antrenor principal la Pitești„, a mai spus Ion Pitaru.

Cum se refuzau atunci ofertele de la Steaua și Dinamo

Pitaru a recunoscut că magul Nicolae Dobrin îl vrăjise și pe el.

,,Eu am fost amic cu Ilie Balaci, dar toți cu care am vorbit pe Gicu Dobrin l-au scos cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor. Eu l-am prins și pe Hagi. Am mers acolo la Constanța, am pierdut meciul cu 1-3, iar Gică ne-a dat două goluri. El venea de la Luceafărul atunci și juca pentru Farul„, a declarat Pitaru.

Fundaș la CS Târgoviște, Ion Pitaru a fost dorit de marile puteri ale sistemului comunist, Steaua și Dinamo. Ce s-a întâmplat însă de a rămas la CS?

,,Eu am avut oferte de la Steaua și de la Dinamo ca să plec. Nu m-au lăsat cei de la partid, că pe atunci nu era ca acum. Apoi s-a făcut blocul ăsta în centru și le-am zis că dacă îmi dați 25.000 de lei și un apartament nu mai plec. A doua zi, am primit cheile de la casă și banii. Așa am rămas la CS Târgoviște. Când veneau ofetele de la Steaua și de la Dinamo, mergeau și discutau cu primul secretar. Iar primul secretar zicea, băi nu pot să îți dau drumul, pentru că îmi sare lumea în cap, nu mai muncesc, pierdem producția! Așa era atunci„, a mai spus Ion Pitaru.

Rică cu găinile, ”Gâscanul” cu porcul și cu peștii

Pentru că avea un talent imens, toți încercau să profite de pe urma lui Nicolae Dobrin. Nu doar la CS Târgoviște a făcut el spectacol în județul Dâmbovița. Dobrin nu avea nicio problemă să fie vedetă la meciuri amicale de Liga a 4-a, unde era o adevărată isterie generală când se ducea. Exemplul său l-a luat la câțiva ani distanță Rică Răducanu, care a mers să apere poarta dâmbovițenilor de la Avicola Crevedia pentru 30 de găini pe meci! Dobrin însă avea alt preț în comuna Mătăsaru.

,,S-a mai dus la niște meciuri amicale pe la Mătăsaru. Era unul cu peștii, cu… Nu mai știu cum îl cheamă, era un șmecher pe acolo, aducea pești, d-astea. Îi mai dădea lui Gicu niște bani, mai tăia un porc. Pleca cu portbagajul plin și mai juca la ăia la Liga 4. Era de caterincă, așa”, și-a mai adus aminte Ion Pitaru.

