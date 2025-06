Secretul Andreei Bălan pentru a arăta cu 10 ani mai tânără. Ce NU mai face: „Nu am mai stat...”

Andreea Bălan a dezvăluit secretul care o ajută să arate cu 10 ani mai tânără. Vedeta a renunțat de 25 de ani la un obicei pe care multe femei îl au. Află, în articol, toate detaliile!

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Cu carieră de peste 30 de ani, a reușit să se facă remarcată și să se mențină în showbizul din România. Mai mult decât atât, ea și-a creat o comunitate uriașă în mediul online. Doar pe Instagram este urmărită de pe 1,5 milioane de oameni. Fanii săi sunt mereu la curent cu ceea ce face și sunt curioși să afle cât mai multe detalii despre ea. Recent, a dezvăluit o informație neașteptată.

Citește și: S-a aflat data nunții! Când se vor căsători Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan a atras toate privirile la un eveniment monden, având o piele bronzată și strălucitoare. Ei bine, artista nu a dat buzna la soare pentru că a renunțat la acest obicei cu mult timp în urmă.

Celebra cântăreață a susținut că folosește autobronzant pentru a oferit strălucire pielii și o culoare mai închisă. De asemenea, Andreea Bălan i-a sfătuit și pe fanii ei să nu mai stea la soare, nici măcar în vacanță.

„Autobronzant. Nu stau la soare, asta vă îndemn și pe voi! Nici în vacanță nu stau la soare. Anul acesta am fost în Australia, și apoi nu am mai avut timp. Probabil în iulie voi pleca cu fetițele la Disneyland”, a declarat Andreea Bălan pentru Spynews.ro .

Andreea Bălan a precizat că evită expunerea la soare de peste două decenii pentru că își dorește să își protejeze pielea. Din acest motiv, celebra cântăreață arată cu 10 ani mai tânără.

„Statul la soare face riduri. Există un capital de piele care se degradează în timp, așa că trebuie să te protejezi. O piele expusă constant la soare se ridează, se deteriorează, e firesc. Nu am mai stat la soare de 25 de ani, tocmai de aceea nici nu-mi arăt vârsta. Am grijă de pielea mea și, deși am o anumită vârstă, par cu zece ani mai tânără. Nu e nicio problemă, poți avea un ten bronzat și cu o cremă – nu e musai să te expui la soare”, a mai spus artista.