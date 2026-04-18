Secretul Otnielei Sandu pentru o siluetă de invidiat, după mesele copioase de Paște: „Nu am fost niciodată adepta dietelor”

Paștele a trecut, iar acum vedetele noastre au tras linie și au trecut la proba cântarului. Otniela este una dintre divele showbiz-ului românesc care, anul acesta, nu s-a limitat și a mâncat tot ce a poftit, fără a se gândi la câteva kilograme în plus. Vedeta spune că nu s-a abținut de la bunătățile de pe masa de sărbătoare, însă nici nu a făcut excese și, atunci când totuși mănâncă mai mult decât de obicei, compensează prin sport. CANCAN.RO a stat de vorbă cu frumoasa blondină, care ne-a mărturisit câteva secrete.

Otniela Sandu, aka „Shakira de România”, și-a dat frâu liber la bunătățile de Paște și a savurat fiecare preparat. În topul listei pentru vedeta TV s-au aflat cozonacul și pasca.

După ce a avut parte de atâtea preparate tradiționale și delicioase, pasul următor pentru artistă a fost să meargă direct la sala de fitness, pentru a începe antrenamentele și a se pregăti pentru sezonul estival. Otniela ne-a dat si cateva ponturi pentru un corp de invidiat, cum ar fi mersul pe bicicletă sau escapadele pe trasee montane. Sărbătorile, de orice fel, sunt un moment perfect ca vedetele să își ia puțin răgaz de la dietele drastice.

Nu am fost niciodată adepta dietelor și nici nu am ținut vreodată, pentru că sunt foarte pofticioasă. Dar atunci când mănânc mai mult sau sunt lucruri care îmi plac, cum ar fi cozonacul, pasca, toate bunătățile astea pe care le-am avut pe masa de sărbători, cum a fost și de Paște — am mâncat. Doar că fac mai mult sport. Nu știu… merg cu bicicleta, urc pe munte, merg la sală, e cumva un echilibru de genul ăsta, a declarat Otniela Sandu pentru CANCAN.RO

Otniela Sandu ne-a spus și care este secretul său pentru a se menține în cea mai bună formă, inclusiv din punctul de vedere al sănătății. Diva încearcă să jongleze între mese: dacă a mâncat mai mult seara, următoarea masă trebuie să fie mai echilibrată.

Și dacă am mâncat foarte mult la prânz sau seara, atunci încerc ca masa următoare, cum ar fi dimineața, să fie mai echilibrată, să compensez puțin. Dar, oricum, natural nu îmi mai vine să mănânc iar atât de mult sau atât de greu. E, până la urmă, despre echilibru, a mai spus Otniela pentru CANCAN.RO

Otniela Sandu nu calculează caloriile

Fosta concurentă de la Survivor a fost foarte sinceră cu noi și ne-a mărturisit că nu se abține niciodată de la mâncare și că nu își numără caloriile, deoarece atunci când a recurs la asemenea metode nu i-a priit, iar acum totul este despre echilibru.

De fiecare dată când m-am abținut sau când am încercat să calculez calorii sau lucruri de genul ăsta, mi-a fost mai rău și am simțit că am acumulat mai mult decât atunci când am mers pe ideea de echilibru, fără să pun presiune pe mine. Și, bineînțeles, contează și să bei multă apă, ne-a spus vedeta.

