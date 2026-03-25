Otniela Sandu, hărțuită. Fosta concurentă de la Survivor a făcut plângere la poliție: ”Iau măsuri!”

De: Georgiana Ionita 25/03/2026 | 17:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Otniela Sandu a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre experiențele dure prin care a trecut din cauza hate-ului din online. Deși este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe rețelele de socializare, vedeta recunoaște că a fost ținta unor atacuri greu de imaginat, care au depășit orice limită și au dus, în cele din urmă, la intervenția autorităților.

Cu peste 200.000 de urmăritori pe Instagram și o imagine atent construită, Otniela Sandu se numără printe cele mai populare vedete din România. Frumusețea ei răvășitoare și relațiile celebre, despre care s-a vorbit de-a lungul timpului, au ținut-o mereu în atenția publicului. Dincolo de aprecieri și mesaje frumoase, vedeta s-a confruntat însă și cu un val de hate greu de ignorat. Comentarii jignitoare, atacuri personale și mesaje care au depășit orice limită au ajuns, în timp, să o afecteze.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Otniela Sandu a vorbit deschis despre despre momentul în care a decis să nu mai tolereze astfel de comportamente și despre incidentul aparent inofensiv, dar care a dus-o până în punctul de a cere ajutorul autorităților. Aceasta ne-a mărturisit că a fost victima unei hărțuiri online, care s-a finalizat cu intervenția poliției.

„Primesc multe mesaje frumoase, dar, de-a lungul timpului, au venit și comentarii de hate. Cred că modul în care vorbești spune multe despre tine. Nu trebuie să placi pe toată lumea, dar de la asta până la a jigni e cale lungă, ține de educație, caracter și frustrările personale. Mulți cred că au dreptul să arunce cuvinte urâte in online, dar uită că atunci când jignesc, spun doar ceva despre ei înșiși. Cred că ar ajuta măsuri mai stricte: conturile care jignesc ar trebui blocate, indiferent dacă sunt false sau reale. Dacă ar exista consecințe, frustrările și răutatea nu s-ar mai revărsa atât de ușor. La început, astfel de comentarii mă răneau și mă consumam să demonstrez realitatea. Azi știu că nu este despre mine, ci despre ei. Totuși, dacă se depășește limita, iau măsuri, am avut chiar o plângere la poliție care a dus la flagrant și consecințe”, a declarat Otniela Sandu pentru CANCAN.RO. 

Comentarii răutăcioase la adresa mamei sale, care s-a stins din viață în urmă cu doi ani

Mai mult, vedeta spune că răutățile din online nu se opresc doar la jigniri aruncate în vânt, ci s-a lovit și de „urări” grotești, legate de mama sa, pe care a pierdut-o în utrmă cu doi ani. Deși nu-i pică bine să citească astfel de mesaje, ea nu se lasă descurajată de răutăți și nu le răspunde cu aceeași monedă. Ea încearcă să urmeze sfaturile primite de mama sa, de a aduce bucurie oamenilor din jur, nu suferință.

„Pe online, blochez rapid pe cine nu vorbește respectuos. Sunt oameni care cred că, dacă ești persoană publică, nu mai ai viață personală și trebuie să fii exact cum vor ei. O aberatie. Exemplu: mi s-a scris că arăt „slabă moartă”, „oribilă”, sau că sunt „stearpă de umblat cu nepoții”. Alt comentariu spunea să moară mama mea, deși nu mai era. Cred ca daca și-ar folosi timpul pentru ceva constructiv, ar fi mai împliniți. Un lucru am învățat de la mama: niciodată să nu aduci suferință în viața cuiva. Adu bine, bucurie, și vei fi fericită și împlinită”, a declarat Otniela Sandu pentru CANCAN.RO. 

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Crimă în Mureș! Un bărbat și-a ucis soția: ireal ce a făcut imediat după gestul extrem
Crimă în Mureș! Un bărbat și-a ucis soția: ireal ce a făcut imediat după gestul extrem
BANC | După un consult de 4-5 minute, o doamnă iese din sala de investigații și începe să plângă
BANC | După un consult de 4-5 minute, o doamnă iese din sala de investigații și începe să plângă
Test de personalitate | Alege unul dintre cele 3 fructe din imagine! Răspunsul îți va spune ce fel ...
Test de personalitate | Alege unul dintre cele 3 fructe din imagine! Răspunsul îți va spune ce fel de om ești, de fapt
Prezentatoarea de la ” Vobește lumea” a divorțat după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta ...
Prezentatoarea de la ” Vobește lumea” a divorțat după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Valentin Sanfira mai poartă sau nu verigheta? Avem imaginea! Codruța a renunțat deja la ea
Valentin Sanfira mai poartă sau nu verigheta? Avem imaginea! Codruța a renunțat deja la ea
Vezi toate știrile