BREAKING | Nicu Miron, patronul service-ului auto din Șindrei, a murit

De: Andreea Stăncescu 18/04/2026 | 15:22
BREAKING | Nicu Miron, patronul service-ului auto din Șindrei, a murit
Nicu a murit la 56 de ani din cauza arsurilor suferite pe corp / Sursa foto: Facebook / ISU Galați

Nicu Miron este bărbatul de 56 de ani care a ajuns la spital în urma unei explozii produse în service-ul pe care îl deținea, a murit, după ce medicii au încercat să îi salveze viața. Rănile suferite au fost extrem de grave, iar evoluția sa a fost una nefavorabilă încă de la început.

Incidentul a avut loc într-un atelier auto din județul Galați, unde o explozie puternică a fost declanșată în timpul unor lucrări. Se pare că totul a pornit de la scânteile produse de un aparat de tăiere, folosit în apropierea unor substanțe inflamabile. În doar câteva momente, focul s-a extins rapid, cuprinzând întreaga hală.

Bărbatul de 56 de ani a murit

Flăcările au distrus complet interiorul service-ului, inclusiv cinci autoturisme aflate la reparat. Incendiul a fost unul de proporții, iar intervenția pompierilor s-a dovedit dificilă din cauza materialelor combustibile care au alimentat focul. Stingerea a durat câteva ore, timp în care echipele de intervenție au luptat să limiteze extinderea dezastrului.

Bărbatul a reușit inițial să iasă singur din clădire, însă suferise arsuri severe pe aproape toată suprafața corpului. A fost transportat de urgență la spital, în stare critică și în comă, cu leziuni pe aproximativ 95% din corp. În ciuda eforturilor depuse de medici, șansele de supraviețuire au fost extrem de reduse, iar la scurt timp acesta a decedat.

Ancheta autorităților indică drept cauză probabilă folosirea necorespunzătoare a echipamentelor de lucru, în lipsa respectării măsurilor de siguranță, ceea ce a dus la aprinderea materialelor inflamabile din atelier și la producerea tragediei.

„Cauza probabilă a incendiului o reprezintă utilizarea necorespunzătoare a unui echipament de tăiere, în urma căreia scânteile rezultate au intrat în contact cu materiale inflamabile existente în zonă, pe fondul nerespectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis ISU Galați.

