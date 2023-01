Secretul pe care Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda l-au ținut ascuns 55 de ani! Cei doi au făcut totul public abia acum

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu se numără printre cei mai iubiți artiști de muzică populară din România. De când au apărut în lumina reflectoarelor, cei doi au muncit din greu, iar odată cu trecerea timpului au ajuns acolo unde și-au dorit. Deși se cunosc o mulțime de detalii despre viața lor profesională, puțini sunt cei care știu că între ei a existat o idilă pe care au ținut-o departe de ochii curioșilor.

Gheorghe Turda a avut o relație cu Elena Merișoreanu

Interpreții au făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, fără ocolișuri și au dezvăluit chiar și faptul că la un moment dat ar fi trebuit să se căsătorească. Gheorghe Turda susține că a plăcut-o enorm pe Elena Merișoreanu și că între ei a existat o dragoste curată.

„Îmi plăcea mult de tot de ea, era femeia perfectă, din toate punctele de vedere, avea un păr superb, era ardeleancă, mă cucerise. Eu eram pe atunci student la Cluj, la Conservator, eram colegi la Rapsodia Română, ce amintiri frumoase avem din turneele din țară! A fost însă o iubire curată.

Nu mi-am permis să îi cer ceva. Pe atunci, nu îndrăzneai să îi ceri ceva unei femei, înainte de nuntă. Eram copil crescut la țară, cum era să afle mama că mi-am făcut alte plăceri, înainte de nuntă? Am avut cu Elena doar o prietenie curată, o dragoste curată. Am fost și la un pas de nuntă, adică eram pe punctul de a ne hotărî dacă ne luăm”, a declarat artistul pentru Playtech.

Cei doi erau pe cale să se căsătorească

Pe de altă parte, chiar și artista a confirmat mărturisirile colegului ei de breaslă. Aceasta a menționat că interpretul de folclor este un om extraordinar și că în ciuda faptului că nu au rămas împreună, totuși au păstrat o legătură amicală.

„Eram prieteni, da, am fost la un pas să ne și căsătorim, am fost colegă cu el, la Rapsodia Română. E un coleg extraordinar, am rămas în relații bune”, a mărturisit Elena Merișoreanu.

Nunta nu a mai avut loc din cauza artistului

Direct și sincer din fire, Gheorghe Turda a dezvăluit și motivul pentru care el și cântăreața nu au mai ajuns în fața altarului pentru a-și uni destinele. Acesta a recunoscut că la acea vreme, a fost mai pretențios din anumite puncte de vedere, lucru care l-a făcut să se răzgândească în privința căsătoriei.

„De ce nu ne-am căsătorit? N-am devenit soți, pentru că gusturile nu se discută. Poate că m-am ținut eu mai tare, am fost eu mai pretențios, 100%. Cu soțul ei am devenit însă prieteni, am fost colegi la Ministerul de Interne”, a mai adăugat Gheorghe Turda.