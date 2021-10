”Șeicul” pune la bătaie 15.000 de euro s-o găsească! Concubina a fugit cu fetița de 4 luni, înainte de botez!

Robert Brătianu, zis Șeicul, a fost aproape de a se însura cu Ana Maria, femeia pe care a cunoscut-o pe Facebook, iar apoi a cerut-o de nevastă la Dubai. Rodul iubirii celor doi a fost Eva, fetița care de curând a împlinit patru luni. Botezul, pregătit ca la carte, nu a mai avut loc! Femeia a dispărut, cu fetiță cu tot, acum aproximativ o lună.

”Șeicul” nu a mai dat de ea, în ciuda căutărilor. A aflat mai multe lucruri despre aceea alături de care își vedea viitorul, după o relație de un an și jumătate. Spune că-l interesează doar micuța, pe care nu vrea să i-o ia, ci doar să participe la buna creștere a ei. ”Vreau să aflu unde este această femeie cu care am copilul, pentru că nu mai știu nimic de o lună de ea, pentru că ea a intrat într-un anturaj periculos. Din ce am auzit eu, ar fi niște oameni din București care s-ar ocupa cu mai multe, femei, trafic de mașini… Ofer chiar o recompensă, 15.000 de euro celui care-mi dă cel mai mic indiciu despre copilul meu sau de ea”, a declarat Robert Brătianu, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: ”ȘEICUL”, RĂSFĂȚATUL CLANULUI BRĂTIANU, VACANȚĂ DE LUX LA DUBAI ALĂTURI DE IUBITĂ! GALERIE FOTO)

El a dat mai multe detalii despre Ana Maria. ”Știu ce fel de femeie este. Nu are serviciu, nu are casă, nu are masă, nu are absolut nimic. Ea îi atrage pe bărbați pe Facebook, pentru că arată bine, are silicoane și ciugulește de la ăla 200-300 și Evei, fetița mea, nu-i trebuie așa ceva. Eu mă trag dintr-o familie înstărită și vreau fetița. Nu vreau să intru prin forță, am familie, copii, nu vreau să fac așa ceva. Totul legal vreau să fac. Cu femeia asta care a fugit cu fetița am trăit în concubinaj. Am cunoscut-o, și eu, pe Facebook, mi-a plăcut de ea, am fost într-un anturaj ok, m-am simțit bine cu ea, m-am îndrăgostit de ea. Un an și jumătate am fost cu ea. Dar a fugit”, continuă ”Șeicul”.

”Am vrut să-i facem botezul fetiței, dar de unde, dacă femeia asta a fugit! Și nu o găsesc. Nu mai știu nimic de ei. Mă înțelegeam foarte bine cu ea, până când a apărut ăsta care a luat-o, un om periculos… Am făcut plângere la Protecția Copilului pentru că nu știu nimic de fetiță și, doi, ea nu are nicio sursă de venit. Ea, dacă face un ban cu cu un client, copilul mănâncă, dacă nu, copilul nu mai mănâncă. Dar să știți că nu vreau să-i iau fiica, vreau o înțelegere amiabilă cu ea. Vreau să mă asigur că fata mea e bine. Vreau să o ajut, e fata mea, am recunoscut-o, am certificat, am tot. Eu vreau să ajut fata în viață, să fiu alături de ea, eu și familia mea. Cu femeia asta nu mă mai împac, nu vreau anturaj cu ea. Dar eu vreau să am grijă de fiica mea.

”Șeicul” spune că femeia s-a băgat într-un anturaj periculos

Din ce am auzit eu, omul ăsta care a luat-o se ocupă cu ilegalități. E un om foarte periculos și, implicit, este în pericol fata mea. Mama fetei nu are nimic pe numele ei. Ca să dau un exemplu, nu a plătit întreținerea la apartamentul de la Bragadiru, unde stătea cu chirie. I-am dat eu proprietarului banii, 900 de lei. Ea și-a lăsat cheile în ușă, la două noaptea, și a fugit cu copil de patru luni în brațe, pe străzi.

Eu am avut gânduri serioase cu ea, am vrut să o cunoască familia mea, dar pentru că este o femeie de joasă speță, la concluzia asta am ajuns după ce mi-a făcut, nu mai vreau să aud niciodată în viață de ea. Eu nu vreau să-i iau copilul. Vreau doar să știu ce e cu fetița, dacă e bine. Mi-am luat avocați, cei mai buni, zic eu. Fac să fie bine, totul legal. Repet, eu de la ea nu vreau nimic. Dacă va considera că fata trebuie să rămână la ea, va rămâne. Eu nici în judecată nu o mai dau. Retrag tot. Eu doar vreau să știu de copil”, a declarat Robert Brătianu.