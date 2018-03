Ultima postare a Ioanei, fata de 18 ani care a fost ucisă de tatăl ei, alături de mama și de frățiorul de 14 ani, este cutremurătoare! Tânăra parcă și-ar fi prevestit moartea. Ea a postat un selfie și un mesaj în care vorbește de trecerea în neființă.

„Show me what I can’t see when the spark in my eyes is gone.” (Arată-mi ceea ce nu pot vedea, atunci când sclipirea din ochii mei va dispărea)”, este textul scris de Ioana.

Florin Mircea Buliga și-a ucis toată familia, soția și cei doi copii, înjunghiindu-i după ce aceștia au adormit. Apoi s-a predat Poliției.

Florin Buliga le-a spus anchetatorilor că el crede în reîncarnare și în existența vieților multiple. Mai mult, acesta a spus că în perioada Sărbătorilor pascale „trebuie să moară anumite persoane alese”.

Firul evenimentelor

În timpul audierilor care au avut loc în dimineaţa zilei de miercuri, 28 martie, Buliga a povestit filmul evenimentelor sângeroase. Potrivit anchetatorilor, prima sa victimă a fost soţia. Rănile femeii arată că aceasta a încercat să se apere, însă fără succes. După ce a ucis-o, Florin Buliga i-a pus un ghiveci de flori pe piept.

„În tot acest timp, băiatul criminalului s-ar fi aflat în casă, într-o altă cameră, însă nu a auzit zgomotele luptei din încăperea alăturată. După ce şi-a ucis soţia, Buliga a sunat-o pe fiica sa, care ieşise în oraş şi a chemat-o acasă. Apoi, a aşteptat ca cei doi copii să adoarmă, pentru a-i ucide în timpul somnului. A început cu fiica sa, după care l-a ucis şi pe băiat”, au explicat anchetatorii.

Conform aceloraşi surse, soţia lui Florin Buliga apelase încă de acum şapte ani la un psiholog, iar cei doi soţi au mers împreună la cabinetul acestuia de cel puţin trei ori. Anchetatorii care l-au audiat pe Florin Buliga spun că li s-a părut un om ciudat, dar nu nebun, care ar fi ştiut ce face atunci când şi-a ucis familia. Încă nu s-a aflat motivul care a dus la tripla crimă. În acest caz se va dispune şi o expertiză psihiatrică, pentru a dovedi dacă Florin Buliga a avut sau nu discernământ în momentul comiterii crimelor. Medicii legişti vor efectua miercuri autopsia victimelor şi vor stabili care a fost ora morţii, dar şi ordinea în care Florin Buliga şi-a ucis membrii familiei. Toate cele trei victime aveau multiple lovituri de cuţit, scrie adevărul.ro.