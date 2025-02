Semnele divine pe care Claudiu Molnar le primește de la Anca Molnar, la 7 luni de la moartea make-up artistului

Claudiu Molnar este din ce în ce mai afectat de trecerea în neființă a soției sale, Anca Molnar, deși au trecut 7 luni de la moartea ei. Recent, acesta a dezvăluit semnele pe care soția lui le trimite încă de când a plecat în lumea celor drepți.

Anca Molnar s-a stins, iar în urma ei au rămas un băiețel și un soț, Claudiu Molnar, care continuă să se confrunte cu o durere profundă și cu lipsa celei care a fost sufletul familiei. Încă din momentul în care soția lui s-a dus în lumea celor drepți, bărbatul își strigă durerea prin intermediul rețelelor de socializare.

CITEȘTE ȘI: Soțul Ancăi Molnar, mesaj cutremurător la 6 luni de la moartea soției sale. Ce a pățit Claudiu: ”Fiecare zi e o luptă”

Anca Molnar a fost una dintre cele mai cunoscute make-up artiste ale vedetelor și s-a stins în urmă cu 7 luni, lăsând multă durere în urma ei. Femeia fusese diagnosticată cu tumoare pe creier și a pierdut lupta cu boala, din păcate.

Soțul make-up artistei este devastat de această pierdere și își împărtășește durerea pe rețelele de socializare. Claudiu Molnar a vorbit despre primele semne pe care Anca le-a trimis atunci când a decedat, semne care au continuat în toată această perioadă. Bărbatul a povestit cum, în dimineața în care soția sa a decedat, sora Ancăi Molnar a observat un detaliu la ceara scursă din lumânarea aprinsă.

„Îi plăcea foarte mult cafeaua în ultimul timp. Cred că de aici am și foarte multe semne pe cafele de la ea. E o legătură foarte puternică între noi. Eu din prima zi, de când Anca a plecat, la câteva ore deja am primit semne de la ea. Nu doar eu am primit. Toți prietenii noștri apropiați au primit semne de la Anca. În prima zi, eu am aprins acasă o lumânare, în dormitor. Anca, dimineață la 5:30 a plecat dintre noi, și eu la ora 10:00 trebuia să merg la casa funerară. În timp ce eram acolo, sora Ancăi, care era acasă cu Patrick, mi-a spus că s-a dus să verifice lumânarea dacă mai arde și mi-a trimis poză cu ce a găsit în lumânare. În lumânare, fitilul cum a ars era căzut în ceară și s-a format o inimă perfectă.”, a povestit Claudiu Molnar în cadrul emisiunii „În Oglindă”.