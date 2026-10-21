Sergio Rico, fostul portar al lui PSG, victima unui jaf violent! Fotbalistul și soția sa au fost agresați în propria locuință, în fața copiilor

Sergio Rico, fostul portar al lui PSG, victima unui jaf violent! Fotbalistul și soția sa au fost agresați în propria locuință, în fața copiilor
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Sergio Rico și soția sa, ținta unui jaf / Sursa foto: Profimedia
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Sergio Rico, fostul portar al echipelor PSG și Sevilla, a trecut printr-o experiență înfiorătoare alături de familia sa. La trei ani după ce a fost la un pas de moarte în urma unui accident de călărie, fotbalistul în vârstă de 33 de ani a devenit victima unui jaf violent, chiar în propria locuință din Sevilla. Atât el, cât și soția sa, Alba Silva, au fost agresați de atacatori, în timp ce cei doi copii ai lor se aflau acasă.

Incidentul s-a petrecut luni seară, în jurul orei 22:00, în timp ce familia lua cina. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, cinci indivizi mascați au pătruns în casă după ce au forțat ușa de la intrare. Deși locuința se află într-un complex rezidențial cu pază privată, sistemul de alarmă nu era activat în acel moment.

Speriați de zgomotele provocate de intruși, membrii familiei au încercat să se refugieze într-o cameră, însă atacatorii au reușit să forțeze și acea ușă. Ulterior, cei doi soți ar fi fost loviți și ținuți legați în timp ce infractorii căutau obiecte de valoare. Hoții au plecat cu bijuterii, ceasuri și bani, iar identitatea lor nu a fost făcută publică.

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Sursa foto: Profimedia

Sergio Rico și soția sa au depus plângere la poliție

A doua zi, Sergio Rico și Alba Silva s-au prezentat la poliție pentru a reclama cele întâmplate. Contactată de un jurnalist, soția fotbalistului a izbucnit în lacrimi, însă a explicat că avocații au sfătuit-o să nu ofere detalii până la încheierea anchetei.

Portarul a intervenit și el într-o emisiune televizată, unde a încercat să minimalizeze gravitatea agresiunii. Potrivit presei iberice, însă, acesta ar fi ales să nu dezvăluie toate detaliile pentru a nu-și îngrijora și mai mult apropiații. Se crede că suspecții nu ar fi cetățeni spanioli și că ar putea avea legături cu o grupare infracțională organizată.

În momentul jafului, copiii lor erau acasă. Fetița lor, Carla are doi ani, iar băiețelul, Sergio, doar patru luni.

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