Sergiu Hanca: „Rezultatul din derby este echitabil!”

Sergiu Hanca, unul dintre cei mai activi jucători ai lui Florin Bratu în derby de România a declarat la finalul partidei de pe „Național Arena” terminată nedecis, scor 3-3 (1-1) că FCSB nu i-a surprins cu nimic pe alb-roşii și doar a profitat de erorile din apărarea echipei lui Florin Bratu.

Mijlocaşul „câinilor” crede că Dinamo putea să ia toate punctele pe „Național Arena”, în condiţiile în care Dan Nistor a irosit o oportunitate importantă în prelungirile partidei.

„Cred că e un rezultat echitabil, dar dacă pe final Nistor nimerea poarta, câştigam. Ei nu ne-au surprins cu nimic, am luat goluri din faze fixe. Am fost puţini prostuţi, dar mă bucur că am avut puterea să revenim de fiecare dată. Faptul că am revenit de fiecare dată ne dă speranţe. Eu zic că o să adunăm multe puncte dacă jucăm aşa şi dacă credem mereu în şansele noastre. Fiecare are dreptul la o părere, nu vreau să vorbesc despre ce a spus domnul Becali. Dar într-un derby eu cred că mereu se pleacă de la 0-0, cu şanse egale. Oricine poate câştiga”, a declarat Sergiu Hanca.

FCSB şi Dinamo au terminat nedecis 3-3 (1-1) la capătul unui meci superb care și-a meritat titulatura de „derby de România”. Câinii au fost conduși în trei rânduri pe tabela de marcaj dar de fiecare dată au arătat spirit de luptă și au avut forța de a reveni și a egala.

Pentru FCSB au marcat Gnohere (min.10) şi Coman (min.55, 68), iar pentru Dinamo au înscris Axente (min. 45+1, Nistor min. 61 şi Popescu min.89).

În urma rezultatului, Dinamo este neînvinsă în acest sezon al Ligii I, „câinii” având 4 puncte față de doar unul cât are FCSB, roș-albaștrii pierzând în prima etapă la Giurgiu cu Astra.

Etapa viitoare, „câinii” vor evolua în deplasare la Mediaș cu Gaz Metan în timp ce FCSB va căuta prima victorie a sezonului pe teren propriu cu Poli Iași.