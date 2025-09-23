Serialul de pe Netflix care face ravagii, la doar câteva zile după lansare! Povestea plină de suspans i-a cucerit pe români

Netflix a dat, din nou, lovitura. Platforma de streaming continuă să scoată pe bandă rulantă producții care țin publicul cu sufletul la gură, iar cel mai nou serial intrat în grile a reușit să urce spectaculos în topul preferințelor în doar câteva zile. Românii și nu numai s-au lăsat cuceriți de noua povestea plină de mister și tensiune.

Producția despre care toată lumea vorbește se numește „Blestemele” („Maledictions”), o mini-serie care s-a lansat oficial pe 12 septembrie și care, într-un timp extrem de scurt, s-a transformat într-un adevărat fenomen. Serialul a ajuns deja în top în România și face furori și în alte țări.

„Blestemele”, povestea care a cucerit publicul

„Blestemele” este o mini-serie formată din doar trei episoade, cu o durată totală de aproximativ două ore. Tocmai acest format a stârnit discuții aprinse printre critici, mulți întrebându-se de ce producția nu a fost lansată ca film. Indiferent însă de formă, povestea a reușit să prindă la public și să devină una dintre cele mai vizionate producții de pe Netflix în prezent.

Serialul argentinian îl are în rol principal pe Leonardo Sbaraglia, care îl interpretează pe Fernando Rovira, guvernatorul unui stat din nordul Argentinei. Personajul său este prins într-un conflict politic intens, fiind pus în situația de a apăra interesele economice legate de o mină de litiu.

Însă, totul se schimbă radical atunci când fiica sa dispare de la școală. Din acel moment, lupta politică trece pe plan secund, iar Fernando Rovira începe o cursă disperată pentru a descoperi cine a răpit-o și care sunt adevăratele motive din spatele acestei tragedii.

Succesul mini-seriei „Blestemele” nu vine doar din povestea captivantă, ci și din modul în care a fost construită. Suspansul este menținut pe toată durata celor trei episoade, iar interpretarea actorilor, în special a lui Leonardo Sbaraglia, a fost extrem de apreciată.

Fanii recomandă ca episoadele să fie urmărite unul după altul, într-o singură seară, pentru că experiența seamănă mai mult cu vizionarea unui film intens, împărțit în trei segmente. Tensiunea, atmosfera misterioasă și dialogurile bine scrise au transformat serialul într-un maraton obligatoriu pentru cei pasionați de thrillere.

