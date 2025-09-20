Acasă » Știri » Filmul de pe Netlix care a urcat vertiginos în topuri la doar câteva zile după lansare! Povestea te cucerește imediat

De: Alina Drăgan 20/09/2025 | 23:39
Filmul de pe Netflix care face ravagii /Foto: Pixabay

Netflix a dat, din nou, lovitura. Platforma de streaming reușește să surprindă constant abonații cu producții care devin rapid virale, iar acum o nouă apariție a cucerit publicul din România și nu numai. Lansat recent, filmul a ajuns în topul preferințelor și nu dă semne că ar pierde teren prea curând. E pe loc 2 la nivel global.

Este vorba despre filmul „Parisul greșit” (The Wrong Paris), o comedie romantică lansată pe 12 septembrie, care s-a strecurat imediat în inimile telespectatorilor. În doar câteva zile, pelicula a urcat pe locul doi atât în topul Netflix România, cât și în clasamentul global, devenind surpriza acestei toamne.

În rolul principal o regăsim pe Miranda Cosgrove, cunoscută din serialele „iCarly” și „Drake & Josh”. Actrița joacă acum rolul lui Dawn, o tânără visătoare dintr-un orășel american care își dorește cu ardoare să studieze arta în Paris. Determinată să-și schimbe destinul, ea se înscrie la un reality show ce promitea experiența vieții, în capitala Franței.

Doar că visul se transformă într-o farsă de proporții: emisiunea nu avea loc în Parisul din Europa, ci într-un mic orășel texan cu același nume. Dawn, dezamăgită, încearcă să fie eliminată cât mai repede din concurs, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din platou. În mijlocul aventurii, ea îl cunoaște pe Trey McAllen (interpretat de Pierson Fode), un burlac atrăgător și, evident, imposibil de ignorat.

Dintr-o întâmplare amuzantă și aparent nefericită, Dawn ajunge să trăiască o poveste de dragoste neașteptată și, pe deasupra, să câștige și un premiu de 20.000 de dolari pentru participarea la emisiune.

„Parisul greșit” este exact genul de film ușor, plin de romantism și umor, pe care mulți îl caută atunci când vor o seară relaxantă. Intriga – Parisul din Texas, în loc de Parisul din Franța – aduce acel o răsturnare de situație care menține atenția privitorilor.

Succesul rapid al peliculei confirmă apetitul multora pentru comediile romantice cu final fericit, dar și pentru povești cu care te poți identifica: vise năruite, obstacole neașteptate și, în final, dragostea care apare acolo unde te aștepți mai puțin.

La doar câteva zile după lansare, filmul nu doar că a intrat în trending, dar a reușit să devină numărul doi la nivel global – un rezultat uriaș pentru o producție de acest tip.

