Serialul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români! Este plin de acțiune și mister

Un serial Netflix a cucerit topurile! A stat în clasament timp de trei săptămâni! Este vorba despre un thriller cu tensiune și mister! Iată despre ce este vorba!

Netflix continuă să îi surprindă pe abonați cu producții care devin adevărate capodopere internaționale într-un timp record. Cel mai recent exemplu este serialul Depart. Q („Dept. Q”), un thriller plin de tensiune și mister care a debutat pe platformă pe 29 mai 2025.

Lansat de doar câteva săptămâni, serialul s-a bucurat de un val impresionant de vizualizări, reușind să se claseze rapid în topul celor mai urmărite titluri din România. Popularitatea sa s-a extins dincolo de granițele țării noastre, Depart. Q ocupând locuri fruntașe în clasamentele de audiență din alte 52 de state, confirmând statutul său de producție de referință în peisajul serialelor polițiste.

Serialul se bazează pe romanele unui cunoscut autor

Serialul are la bază seria de romane scrisă de cunoscutul autor Jussi Adler-Olsen, iar adaptarea pentru ecran a fost realizată sub coordonarea regizorului Scott Frank, deja faimos pentru proiecte precum Logan, The Queen’s Gambit și Out of Sight. Contribuția sa a fost esențială în conturarea atmosferei apăsătoare și a firului narativ captivant, care au atras atenția criticilor și a publicului pasionat de povești de crime și anchete dificile.

În centrul acțiunii se află detectivul Carl Morck, interpretat de Matthew Goode, un personaj hotărât și ambițios, marcat de un incident tragic petrecut în timpul unei investigații. Alături de colegul său Hardy (rol jucat de Jamie Sives), Morck participă la cercetarea unei crime înfiorătoare. Atunci când un atacator mascat îl surprinde, Hardy este împușcat și rămâne paralizat, iar Morck, copleșit de vinovăție, se implică și mai mult în meseria sa, fiind repartizat într-o secție dedicată rezolvării dosarelor vechi, lăsate în aer.

Cele nouă episoade ale primului sezon au reușit să captiveze milioane de privitori, datorită combinației de momente tensionate, investigații complexe și drame personale, care fac ca fiecare episod să fie greu de lăsat neterminat. Succesul serialului a fost confirmat și de critici, care au apreciat calitatea producției și interpretarea actorilor.

