Severe Weather anunță un nou vortex polar! Urmează ger și ninsori abundente

Un nou vortex polar, uriașul sistem de vânturi reci care se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord, începe să prindă contur și ar putea influența semnificativ iarna 2025-2026 în Europa, inclusiv în România potrivit severe-weather.eu.

Datele satelitare arată o scădere a temperaturilor și a presiunii în zona arctică, semn că se formează acest fenomen. Vortexul polar este monitorizat atent de meteorologi, întrucât acesta face diferența dintre o iarnă blândă și una cu ninsori abundente și ger năprasnic.

Se anunță un nou vortex polar

Vortexul polar se formează în fiecare an, toamna, pe măsură ce Polul Nord se răcește. Atunci ia naștere un „guler” de vânturi foarte puternice la altitudini mari, care atunci când se menține stabil și solid, reușește să blocheze aerul rece în zona arctică. Dacă vortexul slăbește sau se rupe, masele de aer rece pătrund spre latitudini mai joase, aducând ierni aspre și episoade de frig intens în Europa, inclusiv în România.

Potrivit meteorologilor, anul acesta se formează mai slab decât media, însă doi factori importanți ar putea să îl influențeze în lunile următoare: La Niña, fenomenul climatic care influențează temperaturile oceanului Pacific, având legătură cu ierni mai reci în atmosfera nordică și QBO negativ, o modificare a direcției vânturilor din stratosferă, care favorizează, de asemenea, un vortex instabil.

În astfel de condiții, crește semnificativ probabilitatea apariției unui „eveniment de încălzire stratosferică bruscă”, fenomen în care vortexul se rupe, iar aerul arctic coboară spre Europa. Dacă aceste prognoze se confirmă, iarna 2025-2026 ar putea aduce în România perioade cu episoade de ger aspru și ninsori abundente.

În anii trecuți, aceste rupturi ale vortexului polar au generat valuri de frig în Europa, inclusiv în Balcani. În acest moment, specialiștii au subliniat faptul că aceste scenarii nu sunt definitive, iar evoluția vortexului va fi atent monitorizată în următoarele luni. Startul mai slab al acestui vortex, sugerează o iarnă dinamică, cu șanse mari de episoade reci și instabile în țara noastră.

