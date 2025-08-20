Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă

De: Alina Drăgan 20/08/2025 | 08:15
După o vară caniculară, cu temperaturi sufocante ce au depășit pragul de 40 de grade Celsius, meteorologii vin cu vești neașteptate pentru români. Toamna aceasta nu va fi una obișnuită, ci plină de surprize. Deși încă ne mai bucurăm de zile cu soare și căldură, primii fulgi de nea sunt mult mai aproape decât s-ar fi crezut. Când și unde vor apărea?

Vara se apropie de final, dar vremea are planuri total diferite pentru lunile următoare. Temperaturile vor începe să scadă simțitor, iar în unele zone ale țării, primele ninsori se vor instala chiar din octombrie. Specialiștii Accuweather avertizează că iarna își face simțită prezența cu pași repezi, iar românii trebuie să fie pregătiți.

Când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România

Potrivit prognozei anunțate de meteorologii Accuweather, luna septembrie va aduce o răcire treptată, dar încă se vor menține temperaturi de peste 30 de grade Celsius în multe regiuni ale țării. Totuși, schimbarea radicală va veni în octombrie, când temperaturile vor scădea brusc și vor apărea și precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în zona montană.

Primul oraș unde fulgii de nea își va face simțită prezența este Predeal. Data exactă a primei ninsori este 13 octombrie 2025. Meteorologii spun că în acea zi se vor înregistra precipitații mixte, iar temperatura maximă va fi de 11 grade Celsius. Noaptea însă, termometrele vor coborî până la -1 grad Celsius, semn că frigul se instalează.

Nici ziua următoare nu va fi diferită. Pe 14 octombrie 2025, Predealul va fi din nou acoperit de lapoviță și ninsoare, iar temperatura maximă va fi de doar 10 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor ajunge din nou la pragul de îngheț.

Când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România /Foto: Accuweather

Accuweather mai anunță că în luna octombrie 2025, Predealul va avea nu mai puțin de 13 zile cu precipitații, multe dintre ele sub formă de ninsoare. Iar începutul lunii noiembrie nu va fi mai blând – meteorologii estimează noi episoade de lapoviță și ninsoare, cu temperaturi minime care vor coborî constant sub 0 grade Celsius.

Astfel, după o vară toridă, România se pregătește pentru o toamnă atipică, în care diferențele de temperatură vor fi majore și iarna își va face apariția cu pași repezi, chiar înainte de mijlocul sezonului.

