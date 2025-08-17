Mesaj Ro-Alert de vreme rea. Panica s-a instalat în mai multe județe din țară

Vremea severă și fenomenele meteo extreme din ultima perioadă au făcut prăpăd mai multe gospodării din țară. Autorităție au trimit mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din județul Hunedoara -unde a fost cod roșu de furtuni.

Duminică, 17 august, meteorologii Administrație Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod roșu de vreme serveră în mai multe zone din Cluj și Hunedoara. Au fost anunțate ploi torențiale, furtuni și căderi de grindină.

Mesaj Ro-Alert din cauza fenomenelor meteo extreme

ANM a emis un cod portocaliu de vreme severă în Cluj Napoca, Baciu, Bonțida, Iclod, Borșa, Cornești, Dăbâca, Florești și Săvădisla. Au fost semnalate averse torențiale care au acumulat 25-40 de l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii și intensificări ale vântului.

Totodată a fost emis un mesaj Ro-Alert după intrarea în vigoare a unui cod roșu de vreme rea în Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila și Tureni. Au fost semnalate descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mari dimensiuni.

În judeșul Hunedoara, localitățile Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara și Vorța au fost și ele sub atenționare de cod roșu de vreme rea. Opt gospodării din Hunedoara și patru din orașul Vulcan au fost inundate în după-amiaza zilei de duminică.

Reprezentanții ISU Hunedoara au transmis că vântul puternic a doborât un copac pe Dj 706A, în localitatea Bretea Mureșană. Circulația în zonă a fost blocată pe ambele sensuri de mers. În Harghita, peste 2.200 de oameni au rămas fără curent electric în locuințe.

Atenționările de vreme rea sunt valabile până luni, 18 august. ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică în Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zona montană.

„În Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp”, se arată în atenţionarea ANM.

Alte 7 județe intră sub avertizare de cod portocaliu de instabilitate atmosaferică accentuată, cantități mari de precipitații. În județele Caraș Severin și Hunedoara, precum și zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghița.

„În judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40…50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp”, mai transmit cei de la ANM.

