Sexy-asistenta de la Antenă s-a combinat în secret cu un coleg!

Una dintre cele mai sexy asistente TV de la Antenă s-a combinat, în secret, cu un coleg de breaslă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile unei iubiri interzise. Sexy-asistenta lui Mihai Morar a fost prinsă în mrejele iubirii de un chipeș coleg de trust. (CITEȘTE ȘI: PIȚI JR. RUPE TĂCEREA DESPRE ”PRINȚESA INSTAGRAMULUI”)

Elena Marin este, fără doar și poate, una dintre cele mai HOT prezențe feminine de pe micul ecran, dar și una dintre cele mai râvnite vedete din showbiz-ul românesc. Sexy-asistenta lui Mihai Morar a fost întotdeauna o femeie extrem de discretă, care a încercat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. (NU RATA, AICI: A FĂCUT PIAȚA CU UN BENTLEY DE 200.000 €, DAR S-A ZGÂRCIT LA 50 DE BANI PENTRU O SACOȘĂ!)

Idilă ca în filme

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor imagini și informații exclusive despre povestea de dragoste pe care o trăiește vedeta Antenelor. De câteva luni, Elena Marin are parte de o idilă mai ceva ca-n filme alături de un tânăr chipeș.

Numai că sexy-asistenta lui Morar ar fi încercat să-și țină povestea de dragoste la ”secret”, din cauză că bărbatul care a cucerit-o îi este coleg. Pentru că nu și-a dorit să stârnească anumite discuții inutile, focoasa dansatoare a încercat, pe cât a fost posibil, ca nimeni să nu știe de noua ei relație. (NU RATA, AICI: MISS ROMÂNIA, FILMATĂ CU SFÂRCUL PE AFARĂ LA „FERMA” DE LA PRO TV)

Potrivit sursei citate, tânărul chipeș în brațele căruia Elena Marin și-a găsit fericirea este unul dintre coordonatorii cameramanilor din trustul Antenelor. Din câte se pare, flacăra iubirii dintre cei doi arde la intensitate maximă. Și atât Elena, cât și arătosul ei iubit profită de fiecare clipă pe care o petrec împreună. (NU RATA, AICI: CINE ESTE DE FAPT „TERORISTUL DE LA 112”)

Asistenta lui Morar a pățit-o grav!

În urmă cu aproximativ o lună, Elena Marin a trăit momente de panică. Sexy-asistenta lui Mihai Morar și-a găsit mașina vandalizată în parcare. (NU RATA, AICI: FEMEIE DE SERVICIU, CONDAMNATĂ LA ÎNCHISOARE DUPĂ CE A GĂSIT UN PORTOFEL ÎN TOALETA UNUI MCDONALD’S)

”În momentul în care am coborât, am văzut mașina avariată, cu cioburi. Mi-am dat seama că a fost aruncată o sticlă de sticlă. S-a mai întâmplat, din păcate este o persoană cu probleme. I-a aruncat și unui vecin și i-a spart parbrizul. Se arunca și cu fecale, i s-a întâmplat și unui vecin. Gunoiul este în mod frecvent aruncat pe geam. În momentul în care s-a făcut o ședință s-a hotărât să se pună camere de supraveghere. S-a montat o cameră, dar nu în fața blocului, ci în lift. Nu am ajuns la poliție, pentru că m-am grăbit să vin la emisiune”, a mărturisit Elena Marin, imediat după incidentul nefericit.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)