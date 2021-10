Fiul lui Dani Oțil este gata să intre în lumea bună. Dar ce spunem noi… deja a intrat! Gabriela Prisăcariu și-a scos „ursulețul” la plimbare pe Nordului, pentru ca micuțul să se poată obișnui deja cu viața pe care o duc părinții săi. CANCAN.RO are imagini exclusive cu sexy-mămica! Gabriela arată demențial și se pare că s-a recuperat rapid după sarcină!

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt gata să-l învețe pe fiul lor cu lumea bună încă de la două luni! Recent, CANCAN.RO a găsit-o pe Gabriela pe stradă, la plimbare.

„Ursulețul” lui Dani Oțil se obișnuiește deja cu lumea bună

Nu singură, ci însoțită de „ursulețul” ei și al moderatorului de la „Neatza”. Camuflată cu ajutorul unei perechi de ochelari de soare, îmbracă lejer, sport, Gabriela a trecut nevăzută pe stradă, dar noi suntem mereu cu ochii în 4! Grijulie, mămica și-a plimbat fiul în cărucior și nu și-a dezlipit ochii de la el nicio secundă.

Dar stați așa, căci nu v-am spus nimic despre destinația celor doi. Ei bine, mama și fiul au mers… unde credeți? La restaurantul lui tati. Gabriela Prisăcariu și-a luat fiul și au plecat, împreună, la localul lui Dani Oțil. Alături de cei doi a mai fost surprinsă o femeie, probabil bona micuțului „ursuleț”. De ce îi spunem ursuleț? Gabriela a fost atât de inspirată, încât l-a îmbrăcat pe cel mic într-un costum foarte haios, cu glugă cu urechi de urs!

Cum a reușit Gabriela Prisăcariu să slăbească, după sarcină

Deși a trecut destul de puțin timp după ce a născut, Gabriela Prisăcariu are o siluetă de invidiat. Soția lui Dani Oțil a reușit să scape imediat de kilogramele în plus și asta fără prea mare efort. Proaspăta mămică a mărturisit că în timpul sarcinii a acumulat 20 de kilograme, iar acum mai are de dat jos doar 8.

Deși a reușit să topească kilogramele în plus, Gabriela Prisăcariu spune că nu a ținut niciun fel de dietă, doar că în aceste momente nu prea are poftă de mâncare și asta pare că a ajutat-o foarte mult.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată (…)

Alăptatul și colicile bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Cum se numește băiețelul celor doi

Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor numele pe care l-au au ales pentru băiețelul lor. Dani Oțil a mărturisit, recent, că și-a dorit un singur prenume pentru copil, dar soția lui a vrut ca micuțul să aibă două prenume. Astfel, prezentatorul TV a ales un prenume format din patru litere, iar Gabriela pe celălalt.

Într-un final, cei doi au găsit și numele perfect. Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor, pe Instagram, că băiețelul se va numi Luca Tiago Oțil, le-a mărturisit sexy-mămica, internauților, la scurt timp după ce l-a adus pe lume pe cel mic.

