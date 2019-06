Sexy-românca șofer de TIR în Spania. Ce îi transmit colegii Crinei prin stație când o văd

Crina Micnescu este o sexy-româncă șofer de TIR în Spania, care i-a înnebunit pe colegii ei cu frumusețea sa. Pasiunea pentru mașini a moștenit-o de la tatăl ei și deși stă la volanul mastodontului ore în șir, blonda are grijă ca înainte să pornească la drum să îmbrace haine în care se simte confortabil atât din punct de vedere fizic, dar și psihic.

În vârstă de 44 de ani, Crina Micnescu locuiește în Barcelona și este originară din județul Gorj. În cadrul unui interviu, ea a vorbit despre meseria ei, dar și despre visul de a conduce TIR-uri.

“Eram copil şi tata mă lua cu el în cursă. Îmi doream să devin şi eu şofer ca tatăl meu şi să conduc maşini aşa de mari. Nu mi-a fost teamă. Mă consider mult mai în siguranţă în TIR decât într-o maşină mică. În urmă cu zece ani am devenit şofer profesionist şi am obţinut atestele necesare pentru orice fel de transport, chiar şi agabaritice şi pentru produse periculoase sau explozive, mai puţin de transport persoane. Este o responsabilitate şi nu mi-a plăcut, pentru că îmi este incomod. Atunci, toată lumea a fost uimită că vreau să devin şofer profesionist, mai ales că am luat permisul de la prima încercare, atât oraşul, cât şi sala. Doar o singură femeie din Gorj mai profesa ca şofer de TIR”, a povestit Crina Micnescu, relatează adevarul.ro.

Sexy șoferița de TIR a plecat din România în 2000 și, în prezent, conduce un camion Daf şi transportă în Italia peşte şi produse marine. Nu de puține ori, colegii ei o invită la o cafea prin stație.

“Am făcut curse în Ardeal. Duceam de la Târgu-Jiu paleţi şi apoi încărcam BCA şi mergeam prin Ardeal, iar de acolo luam adeziv şi duceam la depozitele de prin Târgu Jiu. La început, colegii mei au avut tot felul de reacţii, pentru că erau surprinşi şi mă apelau pe staţie ca să mă opresc cu ei la o cafea. Încet-încet au început să mă cunoască. Am fost prin toată ţara. Cei de la depozitele unde trebuia să duc marfa au fost cei mai uimiţi să mă vadă la volan. Îi sunam la telefon să-i întreb unde trebuie să ajung, iar ei îmi spuneau să le dau şoferul la telefon. Când ajungeam la depozit mă aşteptau toţi, începând de la femeia de serviciu şi până la şefi, pentru că nu credeau”, a mai declarat femeia.

Blonda sexy a fost trasă de multe ori pe dreapta de polițiștii din România, unde a condus un tir de culoare roșie. Oamenilor legii nu le venea să creadă că o femeie este în stare să stăpânească un mastodont.

“Prima maşină a fost un Renault Premium, iar apoi un Man roşu. Poliţiştii mă opreau de fiecare dată. Se luau chiar după mine. Imediat după ce mă opreau îmi cereau să vadă permisul, nu altceva, pentru că nu credeau că sunt şofer profesionist. Primele mele curse au fost pe ruta Târgu Jiu – Craiova. Transportam paleţi la o firmă din Craiova, duceam materiale de construcţie”, își amintește Crina Micnescu.

Sexy-românca șofer de TIR locuiește în Barcelona și visează să se întoarcă acasă, în România. “Sunt remorci frigorifice. Transport marfă cu temperatură controlată. E vorba de peşte proaspăt: peşte spadă, rechini, calamari, fructe de mare. Din Spania duc marfa în Italia şi de acolo încarc sardine şi scoici, pentru că nu se găsesc în Spania. Merg foarte mult în zona Milano. O cursă pe care o fac are o distanţă de 1.600 de kilometri. Am făcut şi curse mai lungi atunci când am fost în Germania, chiar şi de 3.000 de kilometri. Colegii din Spania sunt foarte amabili. Au o altă mentalitate”, a mai spus Crina Micnescu în cadrul interviului.