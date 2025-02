Sfârșit tragic pentru Emma. Tânăra de 24 de ani a murit într-un mod bizar, după ce a încercat să-și schimbe viața

Emma Bundy, o tânără de 24 de ani care a reușit să își depășească condiția și să își construiască o carieră în domeniul construcțiilor, și-a găsit sfârșitul într-un mod dramatic. După ce ani la rând a luptat să își schimbe viața, Emma a murit în urma unui accident petrecut pe un pod din Exeter, Marea Britanie.

Pe 1 februarie, în jurul orei 1:20 dimineața, Emma Bundy a căzut de pe o pasarelă situată pe A379 Sandy Park, la scurt timp după ce participase la un eveniment de muncă. Potrivit informațiilor furnizate în cadrul unei audieri preliminare la Curtea de Medicină Legală din Exeter, înainte de incident, tânăra se afla într-o stare de suferință emoțională și a fost ajutată de un trecător, potrivit Mirror, citat de protv.ro.

Inițial, poliția din Devon și Cornwall a reținut un bărbat de 45 de ani din Exmouth, suspectat de ucidere din culpă prin conducere neglijentă. Ulterior, acesta a fost eliberat pe cauțiune, iar anchetatorii au decis să nu ia măsuri suplimentare împotriva sa. Între timp, poliția continuă investigațiile și solicită ajutorul martorilor sau al persoanelor care ar putea furniza imagini de pe camerele de bord.

Emma Bundy nu a avut o viață ușoară. Înainte de a-și construi o carieră, ea și mama sa au fost nevoite să trăiască fără o locuință timp de doi ani. Cu o voință de fier, tânăra a muncit neobosit pentru a-și schimba destinul.

În 2022, eforturile sale au fost răsplătite cu un post de asistent manager de șantier la Vistry South West. Momentul decisiv în cariera sa a fost întâlnirea cu Greg Fitzgerald, CEO-ul companiei, care a inspirat-o să aplice pentru un program de ucenicie. Emma a reușit să fie acceptată și să-și construiască o carieră de succes în domeniul construcțiilor.

„Mă simt foarte norocoasă să mă aflu în sfârșit în această etapă a vieții mele, deoarece a fost o adevărată luptă. Eu și mama mea am rămas fără adăpost timp de doi ani și eram disperată să schimb lucrurile, dar habar nu aveam ce vreau să fac. Am lucrat ca șofer de livrări, director de întreținere la un parc de distracții și zugrav și eram dornică să urmez cât mai multe cursuri – orice îmi deschidea uși. Am urmat o ucenicie în domeniul tencuielilor și am obținut o calificare NVQ de nivel doi, dar a fost o provocare, deoarece trebuia să mă trezesc în fiecare dimineață la ora 5 pentru a merge la gară”, mărturisea tânăra.