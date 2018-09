Cazul morții Biancăi Hîncu, tânăra de 17 ani găsită spânzurată la o lună de la dispariție, a îndoliat o comunitate întreagă și a șocat sute de oameni. După ce au pus cap la cap toate probele din dosar, anchetatorii au dezvăluit modul brutal în care adolescenta și-a pus capăt zileleor.

Sfâșietor! Cu ce s-a spânzurat Bianca Hîncu. Anchetatorii și-au făcut cruce când au văzut-o

Surse din anchetă au mărturisit că Bianca Hîncu s-a spânzurat cu șireturile de la pantofii sport pe care ea și i-a dorit enorm să-i aibă, după cum a declarat în cadrul unui interviu sora ei mai mare, Pamela.

“Nici nu va puteti inchipui cat de mult a vrut ea acei adidasi! Mi-a spus: «Pamela, nimic nu mai vreau, decat acesta incaltaminte». Si am cumparat-o”, au titrat jurnaliștii de la vremeanoua.ro.

“Anchetatorii au reusit sa puna mana pe telefonul fetei, cel al carui semnal fusese localizat in zona cartierelor Dric 2 – 3 din municipiul Husi, in perioada in care adolescenta era de negasit. Acolo erau toate mesajele si discutiile Biancai, purtate pe retelele de socializare, care sa ajute la deslusirea misterului”, scrie site-ul vremeanoua.ro.